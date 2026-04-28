El SUV más llamativo de Nissan es la compra perfecta para los que buscan estilo y practicidad

Coches y Motos 28 ABR 2026 - 06:53h.

Es el SUV de Nissan más vendido en España y en todo el mundo

Nissan tiene en esta versión del Qashqai un rey en eficiencia

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No todos los SUV consiguen llamar la atención en un segmento tan saturado, pero el Nissan Qashqai lo hace con facilidad, porque combina un diseño muy trabajado con una propuesta equilibrada que sigue siendo, para muchos, una de las más completas del mercado.

Las dimensiones lo sitúan en el centro del segmento, con 4.425 mm de largo y una batalla de 2.665 mm, lo que le permite competir directamente con modelos como el Kia Sportage o el Volkswagen Tiguan, ofreciendo un buen compromiso entre tamaño exterior y espacio interior. En el uso diario, destaca especialmente por su practicidad, ya que el maletero de 504 litros, ampliable hasta 1.593 litros, permite afrontar viajes o necesidades familiares con total comodidad, algo que sigue siendo uno de sus puntos fuertes.

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El Nissan Qashqai ha sabido evolucionar para seguir siendo una de las referencias del segmento

Su estética ha evolucionado claramente en su tercera generación. Con líneas más marcadas, una parrilla más imponente y una firma lumínica muy reconocible, logra una imagen que resulta más atractiva y dinámica sin perder ese equilibrio que siempre ha caracterizado al modelo.

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En el apartado mecánico, la gama arranca con un motor gasolina 1.3 DiG-T MHEV de 140 CV y 240 Nm, con cambio manual y tracción delantera, ofreciendo un rendimiento correcto con un 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y un consumo de 6,3 l/100 km, manteniendo la etiqueta ECO. Arranca desde 26.475 euros, aunque su precio oficial sin descuentos ronda los 31.200 euros

Por encima, existe una variante de 158 CV y 270 Nm, más prestacional, con un 0 a 100 km/h en 9,2 segundos. Parte desde 31.750 euros financiado o en torno a los 33.000 euros al contado.

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Una tercera generación muy redonda

Aunque para muchos la opción más interesante es el sistema e-Power. Combina un motor eléctrico con uno de gasolina que actúa como generador. Entregando 190 CV y 260 Nm, con un consumo de apenas 5,1 l/100 km y un comportamiento muy suave. Está disponible desde 33.650 euros financiados o 34.900 euros al contado

El equipamiento es muy completo desde el acabado Acenta, con pantalla de 12,3 pulgadas, climatizador dual, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cámara trasera, control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto, asistente de carril, faros Full LED y múltiples sistemas de seguridad, todo ello desde 26.475 euros.