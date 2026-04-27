El nuevo Volvo es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 27 ABR 2026 - 20:50h.

Precio de generalista para el eléctrico premium que eligen los urbanitas

El nuevo Volvo es, para muchos, el más bonito de la marca

Compartir







El Volvo EX30 llegó para revolucionar la gama de la marca sueca. Porque no solo es su modelo eléctrico más compacto, sino también uno de los más atractivos que ha creado hasta la fecha. Un coche que demuestra que el diseño puede ser minimalista, pero también muy impactante.

Su estética sigue la filosofía escandinava, pero la lleva un paso más allá, con líneas muy limpias, proporciones equilibradas y una imagen moderna que transmite elegancia sin recurrir a excesos, algo que lo hace destacar incluso frente a modelos más caros.

PUEDE INTERESARTE Nunca ha habido un Volvo tan barato

El eléctrico que eligen quienes quieren calidad premium sin pagar una fortuna

Además, sus dimensiones lo sitúan en el corazón del segmento, con 4.233 mm de largo y una batalla de 2.650 mm, lo que le permite competir directamente con rivales como el Peugeot e-2008 o el Kia EV3, pero con un enfoque más premium.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Porsche es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

En el interior, el diseño apuesta por la simplicidad, con un salpicadero muy limpio y una gran pantalla central de 12,3 pulgadas, desde la que se controlan la mayoría de funciones, apoyada por un ecosistema digital con servicios de Google que refuerzan la experiencia tecnológica.

En el apartado práctico, cumple con lo necesario, con un maletero de 318 litros, ampliable hasta 904 litros, suficiente para un uso diario, mientras que el espacio interior está bien aprovechado teniendo en cuenta su tamaño compacto.

PUEDE INTERESARTE El Volvo EX60 es un SUV con precio chino

Un modelo que actualmente encuentras disponible en una oferta muy atractiva desde 27.950 euros, con financiación desde 23.000 euros e instalación de Wallbox incluida, posicionando al Volvo EX30 como una opción muy completa por diseño, tecnología y precio.

Así es el Volvo EX30 más barato

Esta oferta es para una versión que monta un motor eléctrico de 272 CV y 343 Nm de par, asociado a una batería de 49 kWh, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos y alcanzar los 180 km/h, con una autonomía de hasta 335 km WLTP.

El equipamiento también está bien resuelto desde el acabado Essential, con llantas de 18 pulgadas, faros LED, sensor de lluvia, pantalla central, Google Maps y acceso a Google Play durante cuatro años.