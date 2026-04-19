El nuevo Volvo es el coche más bonito del catálogo y apunta a ser un éxito este año

Coches y Motos 19 ABR 2026 - 01:52h.

Este Volvo es el SUV eléctrico premium del pueblo

El Volvo EX60 es un SUV con precio chino

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El Volvo EX30 es una de los grandes protagonistas de la gama eléctrica de la firma sueca. Un SUV eléctrico. Compacto. Y muy atractivo. Desde su lanzamiento en 2023, ha llamado la atención. Por su diseño. Y por su planteamiento.

Sus dimensiones lo sitúan en el segmento urbano. Con 4.233 mm de largo y 2.650 mm de batalla. Es compacto. Pero bien aprovechado. El interior es moderno. Y el maletero de 318 litros es suficiente. Puede alcanzar 904 litros.

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Un SUV premium a precio de generalista

El diseño es uno de sus puntos fuertes. Líneas limpias. Muy escandinavas. Y una estética minimalista. Es elegante. Y diferente. Frente a rivales como el Peugeot e-2008 o el Ford Puma Gen-E, destaca por su personalidad.

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Este modelo parte desde 28.600 euros. Es el Volvo más accesible en años. Incluso incluye opciones de financiación interesantes. Y la instalación de un Wallbox. La mecánica también sorprende.

Así es el Volvo EX30 más barato

Por este precio te llevas la versión de acceso. Cuenta con un motor de 272 CV y 343 Nm. Muy potente para su tamaño. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos. Y alcanza 180 km/h. Es rápido. Y muy ágil.

La batería es de 49 kWh útiles. Ofrece hasta 335 km de autonomía. Suficiente para el día a día. Y también para escapadas. Además, permite una carga eficiente en casa.

Este cargador permite hasta 22 kW de potencia. Facilita la recarga en casa. Y cuenta con conectividad. Es práctico. Y muy fácil de usar. Un valor añadido importante.

El equipamiento es completo. Desde el acabado Essential incluye llantas de 18 pulgadas. También sensores de lluvia. Y luces automáticas. Todo pensado para el confort. En el interior destaca la pantalla de 12,3 pulgadas. Con sistema integrado de Google. Incluye mapas y aplicaciones. Todo sin coste durante cuatro años. Muy tecnológico.