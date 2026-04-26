Audi convierte en accesible el coche más deseado de su gama SUV de 2018

Coches y Motos 26 ABR 2026 - 06:48h.

Una generación que, aunque ya no se fabrica, sigue estando muy vigente en la actualidad

El problema del Audi Q3 que no te cuentan

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Cuando Audi lanza una nueva generación de alguno de sus modelos, el mercado se reorganiza casi de inmediato, porque toda la atención se centra en lo último, mientras la generación anterior empieza a perder protagonismo. Y ahí es donde aparece una gran oportunidad para quienes buscan un SUV premium sin necesidad de pagar el precio de estreno.

Eso es exactamente lo que ocurre con el Audi Q5 (FY), un modelo que se vendió entre 2017 y 2024 y que durante años fue una referencia dentro de su segmento gracias a su equilibrio entre calidad, tecnología y comportamiento en carretera, algo que todavía hoy sigue muy vigente.

El Audi Q5 de segunda generación sigue siendo muy vigente

En marcha, destacaba por un nivel de refinamiento muy alto, con una suspensión bien ajustada que filtraba irregularidades sin renunciar a estabilidad, y una dirección precisa que transmitía confianza, lo que lo convertía en un coche muy agradable tanto en viajes largos como en el uso diario.

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El interior era otro de sus grandes argumentos, con materiales de alta calidad, ajustes muy cuidados y una sensación general de solidez que se percibía desde el primer momento. Además, el maletero, con más de 500 litros de capacidad, ofrecía una gran versatilidad para familias o para quienes necesitaban espacio sin renunciar al confort.

En el apartado mecánico, la gama era especialmente completa, destacando en diésel los conocidos 2.0 TDI de 150 y 190 CV, que combinaban un consumo contenido con una entrega de par muy aprovechable, ideales para largos desplazamientos. Por encima, el 3.0 V6 TDI de hasta 286 CV ofrecía un nivel de prestaciones superior, con una respuesta mucho más contundente.

En gasolina, las opciones giraban en torno a los motores 2.0 TFSI de 190 y 265 CV, más suaves y silenciosos, mientras que versiones como el SQ5, con hasta 354 CV, llevaban el rendimiento a un nivel deportivo. Muchas variantes incluían tracción total quattro y tecnología MHEV, mejorando tanto la eficiencia como la respuesta en conducción real.

El Q5 FY es un chollo e el mercado de segunda mano

El equipamiento era muy completo, con faros LED, instrumentación digital, asistentes avanzados y múltiples opciones de confort. Y lo mejor llega ahora: mientras el modelo nuevo arranca cerca de 60.000 euros, el Audi Q5 (FY) se puede encontrar desde menos de 17.000 euros, con unidades muy bien equipadas rondando los 37.000 euros, convirtiéndose en una compra muy inteligente.