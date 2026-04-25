Toyota convierte en accesible el coche más deseado de su gama SUV de 2010

Coches y Motos 25 ABR 2026 - 04:58h.

Unidades desde 8.000 euros para una de las mejores generaciones del RAV4

Toyota tiene una nueva maravilla

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Toyota RAV4 acaba de estrenar nueva generación. Y eso siempre tiene consecuencias. Cuando llega un modelo nuevo, los anteriores bajan de precio. Es ley del mercado. Y en este caso, la tercera generación se convierte en una oportunidad muy interesante.

Este RAV4 marcó un punto de inflexión. Creció en tamaño. Mejoró en equipamiento. Y se adaptó a un cliente más exigente. Ya no era solo práctico. También era más completo. Más cómodo. Y más preparado para competir con modelos europeos.

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La tercera generación del Toyota RAV4 se convierte en la oportunidad del momento

Sus dimensiones jugaron un papel clave. Más espacio interior. Mejor habitabilidad. Y una sensación de coche más sólido. Esto se traducía en viajes más cómodos. Y en un uso diario más versátil. Un SUV pensado para todo tipo de escenarios.

Pero si hay algo que realmente destaca es su fiabilidad. Es uno de sus grandes argumentos. Muchos ejemplares superan sin problemas los 300.000 kilómetros. Incluso alcanzan cifras cercanas a los 400.000 km con un buen mantenimiento. Un dato que dice mucho de su calidad. Y actualmente lo encuentras en algunos portales desde 8.000 euros.

En gasolina, la base era un motor 2.0 de 152 CV, equilibrado y eficiente. También existía un 2.4 de 170 CV, más potente y pensado para quien buscaba mejores prestaciones. Ambos incorporaban tecnología Dual VVT-i, mejorando rendimiento y consumo.

En diésel, Toyota dio un paso importante. Introdujo por primera vez estos motores en el modelo. Destaca el 2.2 D-4D de 177 CV, robusto y muy duradero. También el 2.0 D-4D de 116 CV, más sencillo pero fiable. Con consumos entre 5,8 y 6,7 l/100 km.

Hoy, este Toyota RAV4 de 2010 es más accesible que nunca. Su precio ha bajado de forma notable. Y mantiene intactas sus cualidades: espacio, resistencia y costes contenidos. Un SUV que sigue siendo una compra lógica. Ahora, además, al alcance de muchos más usuarios.