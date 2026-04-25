Coches y Motos 25 ABR 2026 - 03:32h.

Carácter de SUV premium, etiqueta CERO de la DGT, espacio para toda la familia y 5,4 litros cada 100 km

Peugeot tiene una nueva maravilla

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El Nissan Qashqai lleva años siendo un referente. Por equilibrio, por fiabilidad y por su capacidad para adaptarse a todo tipo de usos. Es cómodo. Es práctico. Y tiene una fórmula que funciona. Por eso sigue siendo uno de los SUV más vendidos. Buen espacio. Tecnología suficiente. Y un comportamiento fácil. Además, su eficiencia y su gama mecánica lo convierten en una opción lógica para el día a día. Un coche que no falla. Y que cumple en todo. Sin embrego, le ha tocado competir en el segmento más concurrido. Y en él encontramos otras maravillas como el Peugeot 3008.

En su nueva generación, el SUV francés apuesta por una silueta coupé mucho más marcada, con líneas tensas y una imagen más sofisticada. El resultado es un SUV que transmite modernidad y cierto aire premium. Sus 4.542 mm de largo le dan presencia, pero sin perder equilibrio en proporciones. Además, el maletero de 520 litros es uno de los más capaces del segmento.

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El nuevo Peugeot 3008 ha dado un salto respecto a su antecesor

En marcha, el 3008 mantiene ese equilibrio que siempre lo ha caracterizado. Es cómodo en trayectos largos, pero también responde con agilidad cuando se le exige en carretera. La suspensión está bien ajustada, y el conjunto transmite una conducción agradable y estable, algo clave en este tipo de SUV familiares.

Un modelo que actualmente encuentras en oferta en su versión de acceso. Parte desde 30.380 euros financiados o 31.580 euros al contado, frente a los 37.597 euros de catálogo. Y lo que te llevas a cambio no es poco.

Así es el Peugeot 3008 más económico

La mecánica de acceso ya es muy interesante. Combina un motor de gasolina 1.2 turbo con un sistema MHEV de 48V, logrando una potencia conjunta de 145 CV y 230 Nm de par. Cuenta con etiqueta ECO, lo que aporta ventajas en ciudad y en costes de uso, además de una conducción más eficiente.

Las prestaciones son correctas para su enfoque. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y alcanza los 201 km/h, con un consumo medio de 5,4 l/100 km. No busca ser el más rápido. Pero sí uno de los más equilibrados, y eso se nota en el uso real.

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes. Desde el acabado Allure incluye cámara trasera 180º, climatizador bizona, faros LED y un completo paquete de asistentes, como frenada automática o mantenimiento de carril. También suma acceso sin llave y sistema multimedia avanzado.