La nueva Suzuki es la naked más bonita de la historia de la marca

Coches y Motos 24 ABR 2026 - 18:41h.

Es la naked de media cilindrada de estilo sencillo y elegante

La Suzuki más radical de la historia es de 1999

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Tras la última actualización que sufrió recientemente, hemos llegado a la conclusión de que la Suzuki SV 650 es la naked de media cilindrada de estilo sencillo y elegante más bonita que se ha creado nunca en la firma de Hamamatsu. A nivel estético es complicado encontrar algo mejor, y tampoco se queda atrás en cuanto a prestaciones, lo que provoca que a todos nos parezca una moto de matrícula de honor, y resulta difícil encontrarle algún aspecto negativo.

Cumple con la normativa Euro 5+, y durante los últimos años le han añadido algunos retoques visuales, como la gama de colores y otros detalles, que han acabado por hacerla una joya. Si hablamos de prestaciones, esta moto equipa un motor bicilíndrico en V de 645 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia declarada de 76,5 CV, y un consumo irrisorio, que no llega a los cuatro litros por cada 100 kilómetros. Y la mecánica la hace ser fiable y especial, con un sonido muy estimulante.

Cuenta con el increíble sistema Suzuki Easy Start, que te permite poner el motor en marcha accionando un único botón, y la parte ciclo está compuesta por un chasis de estructura tubular de acero, una horquilla convencional o un amortiguador trasero. El peso de esta moto es de apenas 195 kilos, por lo que nos parece una opción muy ligera y agradable de manejar, que además ofrece la posibilidad de limitarla para los usuarios con carné A2.

El precio de la Suzuki SV 650 es de únicamente 7.969 euros

Aún hay más. Porque en caso de que quieras conseguir esta Suzuki SV 650, lo único que vas a necesitar hacer es una inversión de 7.969 euros, lo que a todos nos parece una auténtica ganga, pues es una cantidad ridícula mires por donde lo mires.