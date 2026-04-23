El nuevo Subaru es el eléctrico más bonito de la marca
Su producción ya ha empezado y muy pronto llegará a Europa
Subaru despide el icono de los años 90
El Subaru E-Outback es un modelo que marcará un antes y un después en la firma japonesa. También conocido como Trailseeker, es la reinterpretación eléctrica del mítico Outback. Un SUV grande, robusto, con mucha personalidad y con etiqueta CERO en mercados como España. Un modelo clave para el futuro de Subaru.
En diseño, mantiene el ADN de la marca, pero lo lleva a un nivel más moderno. Más limpio. Más aerodinámico. Es, para muchos, el Subaru más atractivo jamás creado. Frente a modelos como el Kia EV9 o el Volvo EX90, ofrece una imagen más aventurera. Más auténtica.
Subaru tiene un nuevo SUV eléctrico
Sus dimensiones imponen. Con 4,84 metros de largo. 1,90 metros de ancho. Y 1,67 metros de alto. Además, cuenta con 21 cm de altura libre al suelo. Esto lo convierte en un SUV preparado para todo. Ciudad. Carretera. Y también caminos complicados. Más grande. Y más capaz que el Solterra.
En el apartado mecánico, sorprende. Equipa dos motores eléctricos. Y tracción total permanente. La potencia combinada alcanza los 380 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos. Muy rápido. Muy contundente. Y con el comportamiento típico de la marca. Seguro. Y eficaz.
La batería LFP de 74,7 kWh permite una autonomía superior a 418 km. Una cifra correcta. Pensada para un uso mixto. Además, la gestión energética está optimizada. Y el sistema de tracción mejora la eficiencia en cualquier terreno. Es un Subaru. Pero adaptado a la nueva era eléctrica.
La producción ya ha empezado
El equipamiento también destaca. Desde el acabado Premium ya incluye mucho. Pantalla de 14 pulgadas. Conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Asientos calefactados. Control de crucero adaptativo. Y dos cargadores inalámbricos. Tecnología útil. Y bien integrada.
La producción ya ha comenzado. Y llegará pronto a Europa. También a Estados Unidos. Con un precio que parte desde unos 34.350 euros al cambio. El Subaru E-Outback es más que un nuevo modelo. Es una declaración. Subaru entra en la electrificación. Y lo hace con su coche más bonito, más potente y más ambicioso hasta la fecha.