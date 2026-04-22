Toyota Corolla híbrido a precio de compacto básico, pero con consumo mínimo y etiqueta ECO

Coches y Motos 22 ABR 2026 - 12:21h.

El compacto japonés baja de precio para convertirse en una de las opciones del momento

Toyota tiene una nueva maravilla

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El Toyota Corolla sigue siendo una referencia. Y ahora lo es más que nunca. Ha bajado su precio. Y mantiene su conocida eficiencia híbrida. Esto lo convierte en una opción muy lógica. Compite con modelos como el SEAT León, el Ford Focus o el Opel Astra. Y lo hace con un sistema HEV.

Actualmente, el Corolla parte desde 25.950 euros al contado. O 24.700 euros financiado. Muy competitivo. Para un híbrido. Y con este nivel de equipamiento. El Toyota Corolla ofrece consumo mínimo, fiabilidad y tecnología. Y por eso, sigue siendo una de las mejores compras del segmento.

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Así es el Toyota Corolla más económico

Este precio es para la versión de acceso. Usa un motor 1.8 HEV entrega 140 CV. Funciona sin enchufe. Y combina motor térmico y eléctrico. El resultado es un consumo muy bajo. Solo 4,4 l/100 km. Además, cuenta con la etiqueta ECO. Ventajas en ciudad. Y acceso sin restricciones.

En prestaciones cumple de sobra. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos. Y alcanza 180 km/h. No busca ser deportivo. Pero sí eficiente. Y cómodo. La caja automática aporta suavidad. Y facilita la conducción diaria. Es un coche fácil. Y agradable.

Todo ello en un compacto que mide 4.370 mm de largo, con una batalla de 2.640 mm. Ofrece buen espacio interior. Y un maletero de 361 litros. Ampliable hasta 1.052 litros. Es práctico. Y muy equilibrado. Ideal para uso urbano. Y también para viajar.

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Máxima eficiencia y un equipamiento a la altura de los premium

El equipamiento es otro punto fuerte. Desde el acabado Active Plus incluye llantas de 16 pulgadas. También faros LED. Y sistema multimedia con pantalla de 10,5 pulgadas. Compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Todo muy actual. Y fácil de usar.

La seguridad también está bien cubierta. Incorpora el paquete Toyota Safety Sense. Con asistentes de conducción avanzados. Además, cuenta con climatizador bizona y acceso sin llave. Es un coche completo. Sin necesidad de subir de gama.