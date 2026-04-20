El nuevo Kia es el coche más bonito del catálogo

Coches y Motos 20 ABR 2026 - 15:29h.

El EV5 presume de diseño y de tecnología

Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

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El Kia EV5 se ha convertido en una de las piezas clave dentro de la nueva etapa de la marca coreana, destacando especialmente por una propuesta estética que redefine su identidad visual. Este SUV eléctrico no solo amplía la oferta cero emisiones de Kia, sino que introduce un lenguaje de diseño más sólido, geométrico y reconocible, situándose como uno de los modelos más atractivos de su catálogo actual.

Su diseño exterior refleja una clara evolución hacia formas más robustas y estructuradas. El frontal prescinde de elementos tradicionales para adoptar una superficie limpia, acompañada de una firma lumínica muy marcada que refuerza su carácter tecnológico. La sensación visual es contundente, con una presencia que transmite modernidad sin recurrir a recursos innecesarios. En este sentido, el EV5 consigue destacar por una estética que combina minimalismo y personalidad.

La vista lateral es uno de los aspectos más distintivos del modelo. Las líneas rectas y los volúmenes bien definidos generan una silueta casi rectangular, poco habitual en el segmento, que enfatiza su enfoque práctico. Esta configuración no solo responde a una cuestión de estilo, sino que también contribuye a optimizar el espacio interior. Cabe destacar que este equilibrio entre forma y funcionalidad es uno de los puntos más logrados del conjunto.

En la parte trasera, el diseño mantiene esa coherencia visual con ópticas verticales y una estructura que acentúa la anchura del vehículo. Todo el conjunto transmite una sensación de solidez y orden, alejándose de tendencias más recargadas. La propuesta estética del EV5 no busca ser agresiva, sino clara y bien definida, lo que refuerza su identidad dentro de la gama Kia.

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Una nueva identidad basada en diseño y electrificación

El interior del Kia EV5 sigue la misma filosofía que el exterior, apostando por un entorno limpio, tecnológico y funcional. La disposición horizontal del salpicadero, junto con la integración de pantallas digitales, crea una sensación de amplitud que mejora la experiencia a bordo. La ergonomía está cuidadosamente trabajada, con una organización de los elementos que prioriza la facilidad de uso.

Por otro lado, la elección de materiales refleja una clara orientación hacia la sostenibilidad. Kia ha incorporado soluciones más respetuosas con el medio ambiente sin comprometer la calidad percibida, lo que refuerza el carácter contemporáneo del modelo. Este enfoque encaja con la naturaleza eléctrica del vehículo y con la dirección que está tomando la industria en su conjunto.

El planteamiento técnico del EV5 también influye en su diseño. Al estar desarrollado sobre una arquitectura específica para eléctricos, permite una mejor distribución del espacio y una mayor libertad a la hora de configurar el habitáculo. Esto se traduce en un interior más aprovechable y en una sensación general de mayor confort.

El Kia EV5 no es simplemente un nuevo modelo dentro de la gama, sino una declaración de intenciones. Su diseño establece una base clara sobre la que se apoyarán futuros lanzamientos, consolidando una identidad visual más definida y coherente. A diferencia de propuestas más continuistas, este modelo apuesta por una evolución real, donde estética, tecnología y funcionalidad convergen en un producto que representa con claridad el rumbo actual de la marca.