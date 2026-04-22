El nuevo Peugeot 3008 se convierte en el modelo más bonito de la marca por su estética vanguardista

Coches y Motos 22 ABR 2026 - 22:04h.

La nueva generación del SUV francés destaca por un diseño atrevido y que lo distancia de la competencia

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El nuevo Peugeot 3008 marca un punto de inflexión en la gama de la firma francesa al apostar por un diseño mucho más atrevido y sofisticado, convirtiéndose en uno de los modelos más atractivos que ha producido la marca en los últimos años. Esta evolución estética no solo responde a una cuestión visual, sino a un cambio de enfoque que busca posicionarlo en un nivel superior dentro del segmento SUV.

La transformación es evidente en su silueta, que adopta rasgos propios de un SUV coupé con una línea de techo descendente y proporciones más estilizadas. El frontal estrena una interpretación más moderna del lenguaje de diseño de Peugeot, con una parrilla integrada en la carrocería y una firma lumínica afilada que refuerza su identidad. El conjunto transmite una imagen más tecnológica y dinámica, alejándose de planteamientos más conservadores.

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En el habitáculo, el salto cualitativo es igual de notable. El nuevo 3008 introduce una evolución del i-Cockpit con un diseño más envolvente y digitalizado. Las pantallas cobran mayor protagonismo y se integran en una superficie curva que unifica instrumentación y sistema multimedia. Los materiales y acabados también mejoran, aportando una sensación más refinada y alineada con segmentos superiores. En este sentido, la calidad percibida se convierte en uno de sus argumentos clave.

La gama mecánica incluye versiones electrificadas que combinan motores de combustión con sistemas eléctricos, permitiendo mejorar la eficiencia y reducir emisiones. Estas variantes ofrecen además la posibilidad de circular en modo eléctrico en determinados entornos, reforzando su versatilidad en el uso cotidiano.

Una nueva referencia en diseño dentro de Peugeot

El rediseño del Peugeot 3008 no se limita a su estética, sino que también influye en aspectos funcionales. La aerodinámica se ha optimizado para mejorar la eficiencia, mientras que las dimensiones mantienen un equilibrio adecuado entre espacio interior y dinamismo exterior. El resultado es un SUV que conserva su practicidad sin renunciar a una imagen más emocional.

La oferta se articula en distintos niveles de acabado que permiten acceder a un equipamiento cada vez más completo. Sistemas avanzados de asistencia a la conducción, mejoras en conectividad y un mayor nivel de confort sitúan al modelo en una posición competitiva frente a sus rivales más recientes. Por otro lado, la tecnología se integra de forma más natural en la experiencia de uso, evitando una sobrecarga visual o funcional.

En este sentido, es más que destacable la coherencia entre diseño exterior e interior, algo que refuerza la personalidad del conjunto. Peugeot ha conseguido que ambos ámbitos hablen el mismo lenguaje, consolidando una propuesta más sólida y diferenciada.

Así, el nuevo 3008 se posiciona como uno de los modelos más representativos de la nueva etapa de la marca. Su combinación de estética vanguardista, mejora en calidad y apuesta tecnológica lo convierten en una referencia dentro de su categoría y en el Peugeot más atractivo hasta la fecha.