Audi lanza el Q5 más elegante y eficiente que ha producido hasta ahora

Coches y Motos 20 ABR 2026 - 01:41h.

La nueva generación del Audi Q5 está siendo la sensación

Este es el principal problema del Audi Q3

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El Audi Q5 evoluciona. Más elegante. Más eficiente. Y más tecnológico. Este SUV medio se consolida como uno de los referentes del segmento. Compite de tú a tú con modelos como el Mercedes GLC, el BMW X3 o el Lexus NX. Y lo hace con argumentos muy sólidos.

Sus medidas lo sitúan en el corazón del segmento. Mide 4.717 mm de largo, con una batalla de 2.820 mm. Esto garantiza un buen espacio interior. También un maletero de 438 litros, suficiente para un uso familiar. Es un coche equilibrado. Cómodo en viajes largos. Y práctico en el día a día. Además, lo encuentras en carrocería convencional o Sportback, más coupé y deportiva.

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El SUV premium para toda la familia

En diseño, luce líneas limpias, proporciones muy bien resueltas. Y una imagen premium. Los faros LED Pro y los detalles como los intermitentes dinámicos elevan su presencia. Es un SUV elegante. Pero también moderno. Y con mucha personalidad.

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La gama parte desde 59.242 euros al contado. Financiado baja a 58.242 euros. Las versiones híbridas enchufables arrancan en 69.445 euros. No es barato. Pero ofrece mucho. El Audi Q5 combina calidad, tecnología y eficiencia. Y por eso, para muchos, es el más completo de su historia.

En el apartado mecánico, la versión de acceso apuesta por la eficiencia. Utiliza un motor 2.0 TFSI con tecnología MHEV. Entrega 204 CV y 340 Nm de par. Se asocia a un cambio S tronic. Y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos. Alcanza 226 km/h. Y firma un consumo de solo 6,5 l/100 km.

Los preferidos del público son los híbridos enchufables

Pero lo más interesante está en los híbridos enchufables. El primer escalón ofrece 299 CV y 450 Nm. Acelera en 6,2 segundos. Y homologa 100 km de autonomía eléctrica. El segundo sube hasta 367 CV y 500 Nm. Mejora prestaciones. Con un 0 a 100 km/h en 5,1 segundos. Y mantiene una eficiencia notable.

El equipamiento está a la altura. Desde el inicio incluye llantas de 18 pulgadas, iluminación LED avanzada y un completo paquete de asistencias. Destacan el control de crucero adaptativo, el aviso de cambio de carril o la alerta de apertura de puertas. Todo está bien integrado. Y pensado para facilitar la conducción.