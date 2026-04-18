El nuevo Renault es el coche más bonito en la historia de la marca

Coches y Motos 18 ABR 2026 - 04:49h.

Es el Renault preferido de los más pasionales

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El Renault Rafale representa un salto enorme para la marca. Es un modelo ambicioso. Renault apuesta fuerte por el diseño, la tecnología y la eficiencia. El resultado es un SUV coupé muy atractivo. Líneas afiladas. Perfil coupé. Y una silueta muy dinámica. El frontal es agresivo. Y la trasera muy moderna. Con luces LED en 3D. Es un coche que destaca. Y que marca tendencia dentro de Renault.

En este segmento compite con modelos como el KGM Actyon o el Omoda 9. Pero el Rafale ofrece algo distinto. Más refinamiento. Más tecnología. Y una imagen más premium.

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Sus dimensiones lo sitúan en la parte alta del segmento. Con 4.710 mm de largo y 2.738 mm de batalla. Ofrece un interior amplio. Cómodo. Y bien aprovechado. El maletero de 528 litros es práctico. Y puede llegar hasta 1.600 litros.

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Dos versiones mecánicas para el Renault Rafale

La gama mecánica es eficiente. La versión HEV de 199 CV combina un motor 1.5 turbo con dos eléctricos. Consumo de 4,7 l/100 km. Y un buen equilibrio general. Ideal para el uso diario.

Por encima está el PHEV de 300 CV. Con tracción total. Y hasta 106 km en modo eléctrico. Más potente. Más rápido. Con un 0 a 100 km/h en 6,4 segundos. Es la opción más completa.

El precio está bien ajustado. El HEV parte desde 42.616 euros al contado. O 39.140 euros financiado. El PHEV arranca en 48.921 euros. O 44.426 euros financiado. Es competitivo frente a rivales.

Un equipamiento de categoría premium

El equipamiento es muy completo. Destaca el sistema openR link de 12 pulgadas. Con Google integrado. También incluye cuadro digital. Y conectividad total. Todo muy moderno.

En seguridad, ofrece mucho. Frenada automática, control adaptativo y asistentes de carril. También cámara trasera. Y sensores. Un conjunto muy completo para el día a día.

El interior sube el nivel. Acabado esprit Alpine. Con Alcántara reciclada. Y detalles deportivos. También iluminación ambiental. Y climatizador bizona. Todo con buen nivel de calidad.

Además, incorpora 4Control Advanced. Dirección a las cuatro ruedas. Mejora la agilidad. Y el comportamiento. Algo poco habitual en este segmento.