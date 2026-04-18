Gonzalo Serrano prueba un SUV híbrido muy cómodo y que no llega a 35.000 euros: el KGM Torres Actyon

Alberto Cercós García 18 ABR 2026 - 17:56h.

Gonzalo Serrano prueba en 'Más Que Coches' las prestaciones del KGM Torres Actyon, un SUV híbrido a la altura

El nuevo KGM es el más bonito de la historia de la marca

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El mercado de los SUV híbrido sigue creciendo en España y Gonzalo Serrano lo sabe de primera mano. En el último programa de 'Más Que Coches', el periodista se sube en uno de los vehículos de moda: el KGM Torres Actyon.

Una de las primeras cosas que destaca Serrano tiene que ver con el estilo. Se trata de un coche más largo y más ancho que el Torres normal. También cambia la parte frontal, la trasera; se ha inclinado el último pilar. "Se queda una silueta más actual, más divertida y más elegante", apunta el periodista. Serrano, además, destaca los detalles estéticos que tiene el coche: desde la firma lumínica, faros, presencia del negro piano y un estilo bicolor general. "El resultado es un SUV con muchas posibilidades", añade.

Gonzalo Serrano, al volante del KGM Torres

Su espacio habitable mejora la experiencia. En el interior uno se encuentra un salpicadero parecido al del Torres, con detalles de calidad. "El espacio es sobrado, entras perfectamente. Es una de sus mejores armas. Todo esta pensado para que todos los pasajeros dispongan de un entorno relajado y cómodo", indica Serrano. Además, el periodista destaca otras funcionas que se pueden notar durante la conducción: aviso de salida segura, un equipamiento especial.

Las posibilidades del KGM Torres se corroboran en la carretera, y Gonzalo Serrano lo descubre rápidamente. A nivel técnico, cabe destacar que el modelo es híbrido, con una potencia total de 204CV, etiqueta ECO, una velocidad máxima de 175 kilómetros por hora y un competitivo precio de 33.800 euros. "Un coche para viajar con la familia y hacerlo de forma cómoda", zanja.