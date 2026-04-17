El Mazda más atractivo de la historia de la marca es de 1992

Coches y Motos 17 ABR 2026 - 17:32h.

La tercera generación del RX-7 es un referente entre los amantes de los deportivos japoneses

El nuevo Mazda es, para muchos, la mayor maravilla de la marca

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El Mazda RX-7 de 1992, perteneciente a su tercera generación, marcó un antes y un después dentro de la gama deportiva de la marca japonesa. Su planteamiento fue mucho más ambicioso que en etapas anteriores, con un enfoque claramente orientado a combinar rendimiento, sofisticación y una estética que rompía con lo establecido hasta ese momento.

El cambio más evidente se encontraba en su diseño. La carrocería abandonaba cualquier rigidez visual para adoptar formas redondeadas y continuas, con una silueta muy baja y estilizada. Todo el conjunto transmitía sensación de movimiento incluso en parado, apoyado por una integración muy cuidada de elementos como los faros escamoteables o las superficies laterales limpias.

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Lo destacable en este caso es que el diseño no buscaba imponerse por agresividad, sino por equilibrio. Las proporciones estaban cuidadosamente trabajadas para ofrecer una imagen compacta y firme, sin recurrir a recursos innecesarios. Este planteamiento permitió al modelo mantener una presencia elegante, incluso dentro de un segmento dominado por enfoques más radicales.

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Además, la concepción del vehículo respondía a una lógica muy clara en la que estética y funcionalidad avanzaban en paralelo. La aerodinámica, la altura contenida y la disposición de los volúmenes no solo definían su imagen, sino también su comportamiento sobre el asfalto.

Tecnología y ligereza como ejes principales

En el apartado técnico, esta generación mantuvo el motor rotativo como elemento central, reforzando una identidad única dentro de la industria. Su tamaño compacto permitía ubicarlo en una posición más centrada, lo que favorecía el reparto de pesos y mejoraba notablemente la estabilidad.

Por otro lado, la introducción de un sistema de doble turbo secuencial supuso un avance significativo en la entrega de potencia. Esta solución permitía una respuesta progresiva y eficaz, evitando brusquedades y mejorando la experiencia de conducción en diferentes regímenes.

La ligereza del conjunto fue otro de los aspectos clave. La reducción de peso, junto con un chasis afinado, daba como resultado un comportamiento ágil y preciso. Cada movimiento del vehículo se producía con inmediatez, reforzando su carácter purista y su orientación claramente deportiva.

En este sentido, la coherencia global del proyecto fue determinante. No se trataba únicamente de ofrecer prestaciones, sino de construir un conjunto equilibrado en el que todos los elementos trabajasen en la misma dirección.

El RX-7 de tercera generación logró así consolidarse como una de las interpretaciones más completas del deportivo japonés de su época. Su combinación de diseño refinado, soluciones técnicas singulares y una ejecución cuidada lo mantienen como una referencia destacada dentro de la historia de Mazda.