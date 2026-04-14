El nuevo Peugeot es el más bonito del catálogo

Coches y Motos 14 ABR 2026 - 15:03h.

Diseño deportivo, versiones mecánicas para todos los gustos y espacio para toda la familia

Peugeot lanza la todoterreno para el asfalto

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El Peugeot 408 se ha convertido en una de las propuestas más llamativas del momento. Peugeot ha querido arriesgar. Y lo ha conseguido. No es un SUV clásico. Tampoco una berlina convencional. Es un coche que mezcla conceptos. Y lo hace con un resultado muy atractivo.

En el mercado compite con modelos como el BMW X2 o el Toyota RAV4. Pero el 408 juega otra liga. No busca copiar. Busca diferenciarse. Y lo consigue con un enfoque más emocional y moderno.

El Peugeot que marca la diferencia en la firma francesa

Su diseño es su mayor argumento. La carrocería mide 4.687 mm de largo, 1.848 mm de ancho y solo 1.478 mm de alto. Esto le da una silueta muy deportiva. Baja. Estirada. Con una caída de techo muy marcada. Es un coche que entra por los ojos. Además, la distancia entre ejes de 2.787 mm permite un interior amplio. Muy cómodo. Especialmente en las plazas traseras. El maletero también cumple con nota. Parte de 536 litros. Y puede llegar hasta 1.611 litros. Es práctico. Versátil. Y pensado para el día a día.

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La gama mecánica es uno de sus puntos fuertes. Hay opciones para todos. Desde versiones híbridas ligeras hasta eléctricas. La más accesible es la MHEV. Arranca desde 30.520 euros financiados. O 31.720 euros al contado. Un precio muy competitivo.

Esta versión equipa un motor 1.2 gasolina con 145 CV y 230 Nm. Va asociado a un cambio automático. Y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos. Y alcanza 205 km/h. El consumo es de 5,1 l/100 km. Muy razonable.

Dos opciones con etiqueta CERO

Un paso más arriba encontramos la versión híbrida enchufable. Parte desde 41.450 euros. Combina un motor 1.6 de 180 CV con uno eléctrico de 125 CV. En total entrega 225 CV y 360 Nm. Hace el 0 a 100 en 7,5 segundos. Y ofrece hasta 63 km en modo eléctrico.

También hay una variante 100% eléctrica. Ofrece 200 CV y hasta 456 km de autonomía. Su precio arranca en 41.160 euros.

En equipamiento, el acabado Allure incluye i-Cockpit, faros LED, cámara trasera y acceso manos libres. Un conjunto muy completo. Muy tecnológico. Y claramente uno de los más atractivos de su categoría.