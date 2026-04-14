Cuesta como un Toyota RAV4 pero este Alfa Romeo con etiqueta ECO y 4.459 euros de rebaja tiene mejor pinta

Coches y Motos 14 ABR 2026 - 04:07h.

Un SUV premium a tener muy en cuenta

El nuevo Toyota es, para muchos, la mayor maravilla

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El Toyota RAV4 sigue siendo uno de los grandes referentes. Es práctico. Es eficiente. Y tiene una gran reputación. Su etiqueta ECO es clave. Pero no es el único. En su misma franja de precio aparecen modelos premium. Y el Alfa Romeo Tonale es una alternativa que apuesta por algo diferente: diseño, carácter y una imagen mucho más emocional.

Stellantis dio un ultimátum a Alfa Romeo a principios de esta década. O conseguía ser una marca solvente por sí sola o habría consecuencias. Y la marca italiana decidió ampliar la gama en busca de nuevos clientes. Y aunque no esté logrando las cifras esperadas, lo cierto es que es un SUV premium a tener muy en cuenta.

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El representante de Alfa Romeo en el segmento C-SUV

Y es que el Tonale entra por los ojos. Con 4.528 mm de largo y una silueta muy marcada, ofrece un estilo deportivo. Frente a rivales como el BMW X1 o el Mercedes GLA, su estética resulta más atrevida. Más italiana. Más llamativa. Es un coche que no pasa desapercibido.

En el interior sigue esa misma filosofía. El diseño del salpicadero, las inserciones en 3D y el volante deportivo crean un ambiente muy cuidado. Además, desde el acabado base ya incorpora pantalla de 10,25 pulgadas y cuadro digital de 12,3 pulgadas. También incluye climatizador bizona, cámara trasera y asistentes a la conducción. No se queda corto en tecnología.

Antes de hablar de motor, conviene entender la gama. Existe una versión diésel sin electrificación. Pero hoy tiene poco sentido en un SUV de este nivel. Se supone que estamos hablando de un todocamino premium. Por lo menos en el precio. Por eso, la opción realmente interesante es la híbrida ligera MHEV. Es la que ofrece el mejor equilibrio entre prestaciones, consumo y uso diario.

En precio, aquí está uno de sus grandes argumentos. Parte de 42.196 euros sobre catálogo. Pero actualmente se anuncia desde 37.737 euros. Eso supone una rebaja de 4.459 euros. Una cifra importante. Y que lo deja muy cerca de lo que cuesta un RAV4 bien equipado.

Así es el Tonale híbrido más barato

Bajo el capó, este Tonale monta un motor gasolina 1.5 turbo con sistema MHEV de 48 voltios. Desarrolla 175 CV y se asocia a un cambio automático de doble embrague. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos y alcanza 210 km/h. Ofrece un comportamiento ágil y agradable.

Además, mantiene un consumo contenido. Homologa 5,7 l/100 km y luce la etiqueta ECO. Esto es clave en ciudad. En definitiva, el Tonale no es el más racional. Pero sí uno de los más atractivos. Y ahora, con este precio, también uno de los más interesantes.