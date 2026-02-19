El Alfa Romeo Tonale es, para muchos, más bonito que el BMW X1: etiqueta ECO y miles de euros menos

Coches y Motos 19 FEB 2026 - 06:02h.

No tiene nada que envidiar del BMW X1, ni en diseño, ni en equipamiento, ni en calidad

El nuevo BMW Serie 5 es, para muchos, el más atractivo que ha hecho BMW

Compartir







El Alfa Romeo Tonale ha conseguido algo difícil. Destacar en un segmento dominado por marcas alemanas. Su estética es pura pasión italiana. Líneas afiladas. Firma lumínica inconfundible. Una parrilla “Scudetto” que impone. Para muchos, es claramente más bonito que el BMW X1. Y no es solo cuestión de gustos. Es cuestión de carácter.

Sus dimensiones lo sitúan en el segmento C-SUV. Mide 4.528 mm de largo, 1.841 mm de ancho y 1.601 mm de alto. La batalla de 2.636 mm permite un habitáculo amplio. El maletero ofrece 500 litros, ampliables hasta 1.550 litros. Espacio suficiente para familia y viajes largos. Sin renunciar a una silueta deportiva.

Más grande y más barato que el BMW X1

El BMW X1, por su parte, es más sobrio. Mide 4.500 mm de largo y ofrece 540 litros de maletero. Es práctico. Es premium. Pero su planteamiento es más racional. Además, su precio arranca en 46.850 euros. Una diferencia considerable frente al modelo italiano.

PUEDE INTERESARTE BMW tiene el SUV perfecto para ciudad

El Tonale parte desde 32.439 euros financiados o 35.207 euros al contado. La distancia económica es clara. Hablamos de más de 10.000 euros menos en algunos casos. Y eso, en este segmento, pesa mucho. Sobre todo cuando el equipamiento y la calidad están a la altura.

PUEDE INTERESARTE BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

La versión de acceso monta un motor diésel 1.6 de 130 CV con 320 Nm de par máximo. Se asocia a un cambio automático de doble embrague de seis velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,9 segundos. Alcanza 194 km/h. Y homologa un consumo medio de 5,3 l/100 km. Prestaciones suficientes. Consumo contenido.

El X1 ofrece motores gasolina y diésel de 136 y 150 CV en sus versiones básicas. También con cambio automático Steptronic. Las cifras son similares. Pero el coste final es muy superior. Y en el día a día, la diferencia real no es tan grande.

No se vende tanto como el BMW X1, pero es un SUV premium a tener muy en cuenta

En equipamiento, el Tonale sorprende. De serie incluye pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, cuadro digital de 12,3 pulgadas, faros Full LED, climatizador bizona y entrada sin llave. Añade cámara trasera, sensores de aparcamiento y asistentes como mantenimiento de carril y detección de fatiga. Tecnología moderna. Presentación cuidada.

El interior respira deportividad y calidad. Volante en cuero. Pedales deportivos. Inserciones 3D en el salpicadero. Asientos con logotipo de Alfa Romeo. Un ambiente que transmite emoción. Frente al BMW X1, es la alternativa que combina imagen, eficiencia y ahorro. Para muchos, simplemente, la opción más atractiva.