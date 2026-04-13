El nuevo SUV de Toyota es la compra perfecta para los que quieren estilo deportivo y confort

Coches y Motos 13 ABR 2026 - 17:48h.

Un icono de Toyota que ha sido renovado para seguir marcando tendencia

Toyota tiene el que, para muchos, es el mejor motor de gasolina

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El Toyota RAV4 estrena generación. Ahora es más moderno, más eficiente y luce un enfoque que mezcla estilo deportivo y confort. Un SUV que sigue siendo referencia en su segmento.

A nivel de tamaño, mantiene unas proporciones muy equilibradas. Con 4.600 mm de largo y 190 mm de altura libre al suelo, ofrece una posición de conducción elevada y cómoda. El maletero es uno de sus puntos fuertes, con 580 litros, ampliables hasta 1.690 litros. Muy práctico. El diseño también evoluciona. Es más robusto. Más tecnológico. Y con una imagen más atractiva que nunca. Se posiciona frente a rivales como el Honda CR-V o el Omoda 7.

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Tres versiones mecánicas para el nuevo Toyota RAV4

En cuanto a precio, parte desde 43.500 euros al contado o 42.200 euros financiado. Una cifra competitiva teniendo en cuenta su tamaño, su tecnología y su equipamiento. Además, ofrece varios acabados, desde Advance hasta GR Sport, adaptándose a distintos perfiles.

La versión de acceso es ya muy completa. Monta un sistema híbrido de 218 CV, con un consumo de solo 4,9 l/100 km. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanza los 180 km/h. También existe una variante 4x4 de 222 CV, pensada para quienes buscan mayor tracción.

La máxima eficiencia, en la versión híbrida enchufable

Para quienes quieren más prestaciones, está la versión híbrida enchufable. Parte desde 45.000 euros y ofrece 306 CV de potencia. Es mucho más rápida, con un 0 a 100 km/h en solo 6,0 segundos. Además, permite recorrer hasta 75 km en modo eléctrico.

El equipamiento está a la altura. Incluye pantalla de 10,5 pulgadas, conectividad completa, navegación en la nube y múltiples asistentes. En conjunto, el RAV4 combina espacio, tecnología y eficiencia como pocos. Un SUV ideal para quienes buscan comodidad sin renunciar a un toque deportivo.