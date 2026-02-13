La mejor alternativa al Toyota RAV4 tiene nombre: el Omoda 7, baja 13.500 euros y reduce el consumo al mínimo

Coches y Motos 13 FEB 2026 - 12:43h.

Casi 280 CV de potencia y casi 100 km de autonomía eléctrica

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

Compartir







El Toyota RAV4 es uno de los SUV más vendidos del mundo. Un referente. Fiable. Híbrido. Con buena imagen y fama bien ganada. Y acaba de ser renovado. Pero el mercado se mueve rápido. Y hoy aparece una alternativa que apunta directamente a su línea de flotación. Más barata, más equipada y muy eficiente.

Ese rival se llama Omoda 7. Un SUV que llega con ambición. Y con argumentos sólidos. Especialmente uno que llama la atención desde el primer momento: hasta 9.000 euros menos que el RAV4 equivalente. Una diferencia que no pasa desapercibida.

Por tamaño, juega en la misma liga. Mide 4.660 mm de largo, 1.875 mm de ancho y 1.670 mm de alto. La batalla de 2.720 mm se traduce en buen espacio interior. Y el maletero es generoso. 537 litros de base. Hasta 1.294 litros con los asientos abatidos. Perfecto para uso familiar.

279 CV de potencia y 92 km de autonomía eléctrica para este rival del Toyota RAV4

El diseño es otro de sus puntos fuertes. Moderno. Muy llamativo. Con una presencia que no busca pasar desapercibida. Frente al enfoque más conservador del RAV4, el Omoda 7 apuesta por una imagen más atrevida. Para muchos, directamente más atractiva.

Donde realmente marca diferencias es en la mecánica. Híbrido enchufable. Combina un motor 1.5 T-GDI de 143 CV con un potente motor eléctrico de 204 CV. La potencia total alcanza los 279 CV y 365 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos. Prestaciones muy serias.

La autonomía eléctrica es clave. Homologa hasta 92 km WLTP sin gastar gasolina. En uso diario, muchos trayectos se hacen solo en modo eléctrico. El consumo combinado se queda en apenas 2,3 l/100 km. Un dato muy bajo para un SUV de este tamaño y potencia.

Equipamiento muy top de serie

El precio refuerza su atractivo. Arranca desde 32.990 euros. Muy por debajo del RAV4 híbrido enchufable, que empieza en 46.500 euros. Y ya desde el acabado Pure incluye pantalla de 15,6”, climatizador bizona, llantas de 19”, faros Full LED, Apple CarPlay inalámbrico, cargador de 50W, 19 ADAS y 7 airbags.

El acabado Premium eleva el nivel. HUD, cámara 540º, asientos calefactados y ventilados, volante calefactable, techo panorámico, portón eléctrico y audio mejorado. Todo lo que muchos buscan… sin pagar sobreprecios absurdos.