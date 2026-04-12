El SUV más refinado de Mazda es la compra perfecta para los que quieren dinamismo y estilo

Coches y Motos 12 ABR 2026 - 20:17h.

Un SUV compacto de carácter premium, pero que mantiene precios de generalista

El nuevo Mazda es, para muchos, el más inteligente de la marca

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El Mazda CX-30 se ha consolidado como uno de los SUV más atractivos del mercado. Un modelo que apuesta por un diseño muy cuidado. Y por una conducción más dinámica que la media. Todo ello con un enfoque premium.

En cuanto a dimensiones, roza los 4,4 metros de largo, con una batalla de 2.655 mm. Además, su maletero de 430 litros, ampliable hasta 1.406 litros, resulta muy versátil. Se sitúa a la altura de súper ventas como los Toyota C-HR o Kia Niro. Mientras que en su interior destaca por calidad. Materiales bien ajustados. Diseño limpio. Y una sensación de coche superior a su precio. Además, los asientos ofrecen buen confort.

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Carácter premium, precio de generalista

Como el resto de la gama, rezuma carácter premium. No obstante, su precio se mantiene a la altura de los generalistas. Parte de 30.086 euros, pero puede bajar a 27.170 euros al contado o incluso 25.770 euros financiado. Con cuotas desde 145 euros al mes, se convierte en una opción muy accesible.

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Estas cifras son para la versión de acceso. Se configura con un motor e-Skyactiv-G de 140 CV y 238 Nm de par máximo. Incorpora tecnología MHEV de 24V, lo que le otorga la etiqueta ECO de la DGT. Todo ello con tracción delantera y cambio manual.

Prestaciones y equipamiento para el Mazda CX-30 de acceso

En prestaciones, ofrece un buen equilibrio. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,7 segundos y alcanza 194 km/h. El consumo medio se sitúa en unos 6 l/100 km, una cifra razonable para su potencia.

El equipamiento de serie también cumple. Incluye faros LED, pantalla de 10,25 pulgadas y sistema Mazda Connect. Además, ofrece Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos y asistente de voz Alexa. En seguridad, no falta tecnología. Incorpora control de crucero adaptativo, sensores de aparcamiento y múltiples asistentes. Todo pensado para mejorar la experiencia de conducción.