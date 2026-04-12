Olvídate de la Yamaha NMAX y la Peugeot Pulsion 125, por menos dinero hay una scooter muy equipada

Coches y Motos 12 ABR 2026 - 07:52h.

Es un scooter deportivo y con un equipamiento superior al de la media

Peugeot tiene una nueva maravilla

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No necesitas recurrir de forma obligatoria a la Yamaha NMAX o a la Peugeot Pulsion 125 en caso de que busques una scooter buena, bonita y barata. Hay muchas más opciones, que también están realmente bien equipadas, y que son ideales para moverte libremente por la ciudad o por cualquier sitio que necesites. Así que te recomendamos que no dudes en echarle un vistazo a la SYM Jet X 125, que nos ha conseguido dejar a todos con la boca abierta.

Es un scooter deportivo y con un equipamiento superior al de la media, que se actualizó el año anterior para cumplir con la normativa Euro 5+, y que a la vista está que es una moto excelente. En el corazón de esta moto se encuentra un propulsor mono cilíndrico de cuatro válvulas, refrigerado por agua, que destaca principalmente por un consumo irrisorio, y por un mantenimiento reducido. Y no le falta el control de tracción, que evita que la rueda trasera se pueda deslizar sobre superficies resbaladizas, lo que es un plus de seguridad siempre.

Tiene implementado un sistema ABS de frenada, y ofrece de serie el encendido automático de luces de emergencia en frenadas bruscas. En definitiva, tiene un equipamiento al nivel de las mejores scooters, con instrumentación digital con tecnología LCD y sensor de iluminación, iluminación full LED, llave inteligente y mucho más. Aunque si nos tenemos que quedar con algo en concreto, es con su razonable precio de venta.

La SYM Jet X 125 está disponible por 3.099 euros

Y es que no tendrás que desembolsar más que un total de 3.099 euros para hacerte con esta SYM Jet X 125, algo que nos acaba por convencer para que la queramos comprar. No hay dudas de que es una inversión segura y sin riesgo.