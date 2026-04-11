BMW presenta el X3 más elegante y eficiente de toda su historia

Coches y Motos 11 ABR 2026 - 16:39h.

Lujo sobre ruedas, casi 470 CV de potencia y más de 800 km de autonomía eléctrica

BMW tiene el que es, para muchos, el mejor eléctrico para viajes largos

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El BMW iX3 representa un paso importante dentro de la estrategia eléctrica de la marca alemana. No es solo otro SUV más. Es una reinterpretación del concepto clásico del X3, llevada a un terreno mucho más tecnológico, eficiente y con un diseño claramente orientado al futuro.

En un segmento donde compiten pesos pesados como el Mercedes EQC o el Polestar 3, BMW ha optado por una receta distinta. No busca romper con todo, sino evolucionar lo conocido. Mantiene proporciones equilibradas, pero añade una estética más limpia, más digital y con detalles que refuerzan su carácter premium.

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El nuevo rey de los eléctricos en BMW es el iX3

Las dimensiones ayudan a entender su planteamiento. Con 4.782 mm de largo, 1.895 mm de ancho y una generosa batalla de 2.897 mm, ofrece un interior amplio y bien aprovechado. A esto se suma un maletero de 520 litros, ampliable hasta 1.750 litros, que lo convierte en una opción muy práctica dentro de su categoría.

Pero donde realmente marca la diferencia es en su sistema eléctrico. La sexta generación del sistema eDrive incorpora motores síncronos de rotor capaces de desarrollar 469 CV y 645 Nm de par máximo, cifras que garantizan una respuesta inmediata y una conducción muy contundente.

Las prestaciones están a la altura. Firma un 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y alcanza los 210 km/h, demostrando que eficiencia y deportividad pueden ir de la mano. Todo ello con una suavidad de marcha típica de los eléctricos bien afinados.

La batería de 108,7 kWh, con arquitectura de 800 voltios, es otro de sus puntos clave. Permite alcanzar hasta 805 km de autonomía WLTP, una cifra que lo sitúa entre los mejores de su segmento y que reduce notablemente la ansiedad por la recarga.

Además, la capacidad de carga rápida es especialmente destacable. Puede pasar del 10 al 80% en menos de 15 minutos, lo que cambia por completo la experiencia de uso en viajes largos. Es un coche pensado para usarse sin limitaciones.

Equipamiento y precio para el iX3

El equipamiento refuerza su posicionamiento premium. Desde las llantas de 20 pulgadas hasta el sistema BMW Panoramic Vision o el paquete Driving Assistant Plus, todo está enfocado a mejorar confort y seguridad. No faltan elementos como carga inalámbrica, asientos calefactables o conectividad avanzada.

El precio arranca en 74.227 euros, una cifra acorde a su tecnología y posicionamiento. No es barato, pero tampoco pretende serlo. Su objetivo es ofrecer un equilibrio real entre prestaciones, autonomía y calidad.