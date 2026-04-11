Más atractiva que la Honda NC750X y, para la mayoría, mejor equipada: la moto que sorprende a todos

Coches y Motos 11 ABR 2026 - 02:14h.

Destaca por ofrecer una conducción precisa y agradable

La nueva Honda es la mejor para ruta

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Sabemos que la Honda NC 750 X es una maravilla de moto, y que se merece todo el prestigio y el reconocimiento que tiene. Pero nosotros consideramos que hay una alternativa que es incluso mejor, gracias a que cuenta con un diseño más atractivo, y también está mejor equipada. Y no solamente eso, sino que su precio también es más razonable. Como no podía ser de otra manera, llega desde china, y más concretamente, desde CF Moto.

Es una de las marcas de moda en estos momentos, y no nos extraña para nada, viendo propuestas como esta 700 MT, que es simplemente sensacional. Destaca por ofrecer una conducción precisa y agradable, y está disponible en dos colores, que son el blanco y el negro. Su diseño está claramente enfocado hacia el adventure, y en su última actualización, se revisó y mejoró la ergonomía, y también el motor o el depósito de gasolina. Y la estética ahora es incluso más moderna y agresiva.

El propulsor que equipa es uno de los más avanzados y modernos que hay en el mercado. Es un bicilíndrico en paralelo de los más fiables que se han creado jamás, con una entrega de par y de potencia contundente en la parte baja y media. La cilindrada es de 693 centímetros cúbicos, y la potencia alcanza los 65 CV a 9.500 revoluciones por minuto, con un par motor de 60 Nm a 6.000 rpm. Y no le falta embrague anti-rebote, caja de cambios de seis velocidades, pantalla TFT de 5”, control de tracción desconectable, puños y asientos calefactables y mucho más.

El precio de la CF Moto 700 MT es una ganga

Viendo todo lo que hemos comentado previamente, es imposible no pensar que esta CF Moto 700 MT es una auténtica ganga. Porque hasta parece difícil de creer que únicamente tengas que invertir un total de 6.995 euros.