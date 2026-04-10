Volvo revela el SUV asequible más elegante y eficiente de su historia

Coches y Motos 10 ABR 2026 - 09:33h.

No ofrece demasiada autonomía, pero su precio está por debajo de casi todos los premium

El Volvo XC70 regresa, pero no como te imaginas

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El Volvo EX30 ha llegado para revolucionar la gama de la marca sueca. Un modelo compacto. Muy moderno. Y con el enfoque de ofrecer un SUV eléctrico asequible, pero sin renunciar al diseño ni a la tecnología.

Desde su lanzamiento en 2023, el EX30 ha llamado la atención. Frente a rivales como el Peugeot e-2008 o el Kia EV3, destaca por una estética más limpia y elegante. Muy Volvo. Muy reconocible.

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El SUV eléctrico de Volvo para casi todos los bolsillos

A pesar de ser premium con todas las letras, su precio apunta más a los generalistas. Arranca desde 28.600 euros, convirtiéndose en el Volvo eléctrico más accesible hasta la fecha. Este precio pertenece a una fórmula con financiación de 23.000 euros a 36 meses, incluyendo la instalación de un Wallbox doméstico, lo que facilita la recarga diaria.

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Hablemos del EX30. Estamos hablando de un SUV que mide 4.233 mm de largo, 1.837 mm de ancho y una batalla de 2.650 mm, ofrece un buen equilibrio entre tamaño exterior y espacio interior.

El maletero, con 318 litros, ampliable hasta 904 litros, cumple correctamente para el día a día. No es el mayor, pero sí suficiente para un uso urbano y familiar ocasional.

Así es el EC30 más barato

En el apartado mecánico, este SUV eléctrico sorprende. Su motor entrega 272 CV y 343 Nm de par máximo, cifras muy elevadas para su tamaño. Además, ofrece una respuesta inmediata.

Acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos, lo que lo sitúa entre los más rápidos de su categoría. Todo ello con una velocidad máxima de 180 km/h.

La batería de 49 kWh útiles permite una autonomía de hasta 335 km WLTP, no es mucho, pero suficiente para la mayoría de desplazamientos diarios. Y con una eficiencia destacable. Este cargador permite hasta 22 kW de potencia, con conectividad Wi-Fi, Bluetooth y Ethernet. Una solución completa y cómoda para el usuario.

En equipamiento, el acabado Essential ya incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED completos y sensor de lluvia. Todo lo necesario desde el inicio.

Destaca especialmente la pantalla central de 12,3 pulgadas, que concentra todas las funciones del vehículo. Minimalismo y tecnología en un solo elemento.

Además, incorpora servicios de Google, como Maps o Play Store, gratuitos durante los primeros años. Un plus importante en conectividad.