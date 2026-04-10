El SUV más atractivo de Peugeot es la compra perfecta para los que buscan elegancia y espacio

Coches y Motos 10 ABR 2026 - 10:48h.

Espacio para toda la familia, etiqueta ECO y un precio muy competitivo

Peugeot tiene una nueva maravilla

Compartir







El Peugeot 2008 se ha convertido en uno de los modelos más interesantes del segmento. Un SUV que destaca por su diseño elegante, su buen nivel de equipamiento y un enfoque muy equilibrado para el día a día.

Frente a rivales como el Ford Puma o el Renault Captur, el 2008 ofrece una imagen más refinada. Más cuidada. Con ese toque francés que lo hace diferente. Y que para muchos lo convierte en uno de los más atractivos.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

Sus dimensiones lo sitúan en lo alto del segmento, codeándose con los C-SUV más pequeños. Con 4.300 mm de largo, 1.770 mm de ancho y una batalla de 2.605 mm, ofrece un buen equilibrio entre tamaño exterior y habitabilidad interior. El maletero tampoco decepciona. 405 litros, ampliables hasta 1.467 litros. Ideal para uso familiar.

PUEDE INTERESARTE Peugeot recupera el clásico de los 90

La versión más barata del Peugeot 2008 ya es de lo mejor del segmento

Un modelo que, en su versión de acceso, ya es muy atractivo. Tanto por precio como por todo lo que ofrece. Parte desde 23.680 euros financiados o 21.980 euros al contado, posicionándose como una opción muy competitiva. Y atención a lo que te llevas a cambio.

Un SUV configurado con un motor 1.2 turbo MHEV de 110 CV, que combina prestaciones correctas con consumos contenidos. Además, suma un sistema híbrido ligero de 48V. Entrega 205 Nm de par máximo, cuenta con cambio automático de doble embrague y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos y alcanza los 182 km/h.

El consumo medio es de solo 4,9 l/100 km, lo que lo convierte en una opción muy eficiente. Además, cuenta con etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico.

Todo lo necesario en equipamiento

En equipamiento, el acabado Style ofrece una dotación muy completa. Incluye climatizador automático, sensores de aparcamiento traseros y control de crucero con reconocimiento de señales.

También suma faros Eco LED, retrovisores eléctricos calefactables y múltiples airbags. Seguridad y confort bien cubiertos desde el inicio.

El interior destaca por su enfoque práctico. Buen espacio. Buena ergonomía. Y detalles pensados para el uso diario, como el suelo de maletero con anillas de amarre.