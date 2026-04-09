Yamaha convierte en accesible la moto más deseada de los años 90

Coches y Motos 09 ABR 2026 - 23:46h.

Es la alternativa perfecta para aquellos que buscan una moto ligera

Yamaha tiene la moto para todo más llamativa

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En Yamaha han hecho un favor a todo el mundo, convirtiendo en una opción accesible la moto más deseada de los años 90, y que ahora todos se pueden permitir tener en su garaje si es que así lo desean. Porque han rebajado considerablemente el precio de la WR 125 R, una moto que es ideal para ir por todo tipo de terrenos y que tiene fama de ser indestructible. Es relativamente sencilla, y pequeña, pero esto no le impide ser una verdadera todoterreno.

Tiene un motor de bajo consumo y de sencillo mantenimiento, que además hace que sea muy barato tener la moto en perfecto estado en todo momento, y combina la estética de una moto de enduro con la practicidad de una moto urbana. Es la alternativa perfecta para aquellos que buscan una moto ligera, manejable y perfecta para adaptarse a cualquier contexto, y solamente dispone de ABS en el eje delantero, renunciando a los modos de conducción o a las ayudas electrónicas.

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En la marca de los diapasones han querido mantener la sencillez por encima de todo, y así se puede comprobar fácilmente echándole un vistazo al propulsor mono cilíndrico de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerado por líquido y con distribución variable SOHC de cuatro válvulas. La potencia que entrega es de 14,5 CV a 10.000 revoluciones por minuto, y el par motor es de 11,3 Nm a 6.500 rpm, mientras que el motor está asociado a una caja de cambios de seis marchas y a un embrague húmedo multi disco. El consumo es de apenas 2,3 litros por cada 100 kilómetros, y la autonomía ronda los 350 kilómetros.

Esta Yamaha WR 125 R está disponible desde 4.699 euros

Y el principal punto fuerte que tiene esta Yamaha WR 125 R es que puedes aspirar a conseguirla sin la necesidad de que tu economía se resienta, pagando apenas un total de 4.699 euros.