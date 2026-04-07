Coches y Motos 07 ABR 2026 - 15:19h.

145 CV de potencia, diseño coupé y 4,7 litros cada 100 km

Toyota tiene el que, para muchos, es el mejor motor de gasolina

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El Toyota C-HR sigue siendo uno de los SUV más llamativos del mercado. Su diseño es atrevido. Muy personal. Y difícil de confundir. Además, su tecnología híbrida lo convierte en una referencia en eficiencia.

Toyota ha perfeccionado su sistema híbrido. Más suave. Más eficiente. Y también más potente. Con versiones de 140 y 197 CV, ofrece un buen equilibrio entre consumo y prestaciones. Todo con etiqueta ECO.

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En marcha, el C-HR destaca por su confort. Es silencioso. Fácil de conducir. Y muy eficiente en ciudad. Un coche pensado para el uso diario.

Una alternativa más que válida al Toyota C-HR

Sin embargo, su diseño coupé tiene un precio. El espacio trasero es más justo. Y el maletero no es de los mejores. Ahí es donde algunos rivales ganan terreno.

Uno de ellos es el Renault Arkana. Un modelo que ha sabido reinterpretar el concepto. Mantiene una estética atractiva. Pero mejora la funcionalidad.

El Arkana apuesta por un diseño coupé más equilibrado. Menos radical. Pero más práctico. Y con una presencia elegante que convence a muchos conductores.

Las dimensiones marcan diferencias. Con 4.568 mm de largo y mayor batalla, ofrece mejor espacio interior. Y una sensación de coche más grande. El maletero es de 513 litros. Muy superior al del Toyota. Y ampliable hasta 1.296 litros. Perfecto para familias.

145 CV y menos de 5 litros cada 100 km

En el apartado mecánico, utiliza un sistema híbrido HEV de 145 CV. Combina un motor gasolina de 94 CV con dos eléctricos. Un conjunto muy eficiente. El consumo es uno de sus grandes argumentos. Solo 4,7 l/100 km. Y emisiones de 108 g/km. Todo con etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico. Además, puede circular gran parte del tiempo en eléctrico en ciudad. Hasta un 80% del uso urbano. Una ventaja real.

El precio también es competitivo. Desde 27.477 euros financiados. Una cifra ajustada frente a sus rivales directos.

En equipamiento, el acabado Evolution ya cumple de sobras. Pantalla táctil con EASY LINK, conectividad y asistentes de conducción. Incluye control de crucero adaptativo, frenada automática y asistente de carril. Tecnología práctica y bien integrada.