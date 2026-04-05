La nueva BMW es la moto más bonita en la historia de la marca

Coches y Motos 05 ABR 2026 - 16:01h.

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Sabemos que el listón está increíblemente alto, pero es que no podemos decir otra cosa que no sea positiva de la nueva BMW que hemos descubierto recientemente. Porque después de una serie de actualizaciones, esta BMW R 12 nineT se ha acabado por convertir en la mejor moto de la firma alemana, y nos ha dejado a todos sin palabras por completo. Es una maravilla la mires por donde la mires, y una inversión de la que no te puedes arrepentir nunca.

Es una evolución de la roadster más clásica, una moto con estética café racer y dotada de una tecnología totalmente actualizada. Por si te lo preguntas, también existe la posibilidad de adquirir una versión limitada, pensada especialmente para aquellos que únicamente tienen el carné A2. Entre las novedades de este modelo, se encuentran un chasis más completo, una ergonomía mejorada, una reubicación del amortiguador trasero, keyless de serie o pinzas delanteras de anclaje radial.

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Si hablamos del motor, es un bicilíndrico de cuatro tiempos y cuatro válvulas, con una cilindrada de 1170 centímetros cúbicos, con refrigeración líquida e inyección electrónica. Esto se traduce en una potencia de 109 CV, suficiente para poder desplazarte a cualquier lado y sintiendo la adrenalina y el viento en contra, ya que alcanza los 215 kilómetros por hora de velocidad punta. Y al tener un depósito de 16 litros de capacidad, su autonomía es bastante importante.

Compra la BMW R 12 nineT por 17.930 euros

Si has quedado lo suficientemente convencido para la adquisición de esta BMW R 12 nineT, lo que vas a tener que hacer es poner encima de la mesa un total de 17.930 euros, una cantidad que creemos que está más que justificada y amortizada. Aunque, en caso de querer añadir algún extra, este precio evidentemente aumentaría.