La alternativa más bonita a la Ducati Monster, se consolida como una naked deportiva y equilibrada
Si estabas pensando en comprar una Ducati Monster, o una moto similar, entonces te recomendamos echar un vistazo a la KTM 890 Duke R. Creemos que es igual de interesante, pues se ha consolidado como una naked deportiva y equilibrada a partes iguales, con un precio que creemos que es muy razonable viento todo lo que te ofrece. Es una maravilla y un deleite para los cinco sentidos, y nos ha conseguido conquistar por la mirada.
Esta moto es una naked deportiva de media cilindrada, que mantiene la agilidad a pesar de tener una gran potencia. La carrocería afilada y la óptica delantera LED son inconfundibles, mientras que el depósito de 14 litros de capacidad garantiza una importante autonomía. La parte ciclo que tiene esta moto es de gran calidad, con un basculante de aluminio optimizado, y un chasis tubular de acero diseñado para adaptarse a todas las situaciones.
Las cifras que ofrece esta KTM 890 Duke R no pasan desapercibidas, con una potencia que alcanza los 121 CV, mientras que el par motor es de 99 Nm. Tampoco han descuidado la electrónica, con un acelerador electrónico Ride by Wire, así como cuatro modos de conducción, ABS en curva, control de tracción y mucho más. En definitiva, consideramos que es una de las inversiones más inteligentes que vas a poder realizar en caso de buscar una moto de estas características.
Y lo mejor de todo es que esta KTM 890 Duke R está disponible por una cantidad que es absolutamente accesible para todos, al tener un coste de 13.639 euros, que queda totalmente amortizado. Por todo esto, pensamos que es una compra que merece mucho la pena valorar y estudiar con calma.