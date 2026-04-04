Coches y Motos 04 ABR 2026 - 05:48h.

No es un low cost, pero su precio sí; la opción inteligente del momento

Kia convierte el EV3 en una furgoneta

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El Kia Stonic se ha convertido en una de las sorpresas del mercado. No es nuevo. Pero sí ha cambiado su posicionamiento. Ahora es más accesible. Y eso lo pone en el punto de mira. No es el más potente. Ni el más grande. Pero sí uno de los más equilibrados. Y ahora, también uno de los más interesantes por precio.

Actualmente cuenta con una rebaja de 2.684 euros. Un ajuste importante que lo sitúa desde 19.090 euros frente a los 21.774 euros de catálogo. Un precio que empieza a acercarlo a marcas como Dacia.

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Y eso cambia todo. Porque el Stonic no es un low cost. Es un modelo bien terminado. Con buena calidad percibida. Y un diseño actualizado. Más moderno. Más en línea con el nuevo lenguaje de Kia.

El aliado perfecto para la ciudad y mucho más

En tamaño, se mantiene como un SUV urbano. Con 4.140 mm de largo y una batalla de 2.580 mm. Es compacto. Fácil de conducir. Y muy práctico para el día a día. Un coche pensado para ciudad.

El maletero ofrece 352 litros, ampliables hasta 1.155 litros. No es el más grande. Pero sí suficiente. Y bien aprovechado. Cumple con lo que se espera en este segmento.

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En el apartado mecánico, apuesta por la eficiencia. Motor 1.0 T-GDi MHEV de 115 CV. Con 172 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos. Y alcanza los 182 km/h.

El consumo es contenido. Solo 5,5 l/100 km. Y cuenta con etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico. Una ventaja en ciudad y para el uso diario.

El equipamiento Concept es más completo de lo esperado. Incluye pantalla de 8 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay. También aire acondicionado, control de crucero y sensor de luces.

A esto se suman faros LED diurnos, llantas de aleación y antinieblas. Todo lo básico. Pero bien resuelto. Sin necesidad de subir de versión para tener lo esencial.

Frente a rivales como el SEAT Arona o el Renault Captur, el Stonic ahora juega otra carta. El precio. Y lo hace muy bien. Incluso pone en alerta a marcas como MG, que han basado su éxito en ofrecer mucho por poco. Porque Kia ahora se acerca. Y con una marca más consolidada.