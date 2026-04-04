El nuevo Kia es el eléctrico más bonito en la historia de la marca

Coches y Motos 04 ABR 2026 - 22:02h.

Uno de los modelos de Kia que marca el camino de la marca hacia el futuro

No es un SUV, pero este Kia es perfecto para las familias

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El Kia EV6 vuelve a ser protagonista. Y no por casualidad. Ha sido actualizado recientemente con un restyling que refuerza lo que ya era uno de sus puntos fuertes: su imagen. Ahora es más moderno. Más afilado. Más impactante.

Kia ha afinado detalles. Ópticas más estilizadas. Firma lumínica renovada. Y pequeños cambios que elevan su presencia. No es un cambio radical. Pero sí suficiente para hacerlo más atractivo que nunca.

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Además, mantiene ese enfoque que lo diferencia. No es un eléctrico aburrido. Tiene carácter. Con un perfil bajo, casi coupé. Y una zaga muy marcada. Es un coche que entra por los ojos desde el primer momento.

El Kia EV6 se renueva para seguir siendo referencia en el sector

Las dimensiones se mantienen. Con 4.695 mm de largo y 2.900 mm de batalla, ofrece mucho espacio interior. Es cómodo, amplio y válido tanto para ciudad como para viajar. El maletero también cumple. Con 490 litros, ampliables hasta 1.290 litros. No es el mayor del segmento. Pero sí suficiente. Y bien aprovechado. Pensado para un uso real.

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En la parte mecánica, la oferta es muy amplia. Desde 170 CV hasta versiones de 650 CV. Una gama que cubre todos los perfiles. Desde quien busca eficiencia hasta quien quiere prestaciones.

Así es el EV6 más barato

La versión de acceso ofrece 170 CV y 350 Nm de par. Con tracción trasera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos. Y alcanza los 186 km/h. Un conjunto equilibrado.

La batería de 62,9 kWh permite una autonomía de hasta 428 km WLTP. Suficiente para el día a día. Y también para escapadas. Aquí Kia ha encontrado un buen punto medio.

El precio parte desde 38.900 euros. Una cifra interesante. Sobre todo teniendo en cuenta su tamaño, tecnología y equipamiento. Se posiciona bien frente a sus rivales.

El equipamiento Air es muy completo. Incluye doble pantalla de 12,3 pulgadas, navegador y conectividad total. También tapicería en cuero vegano y sensores de aparcamiento.

A esto se suman asistentes avanzados y el sistema V2L, que permite usar la batería para alimentar dispositivos. Un detalle diferencial. Y muy útil en el día a día.