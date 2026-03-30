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Coches y motos

El Chery Tiggo 9 es mejor, más elegante y más barato que el Renault Espace, pero igual de completo

Renault Espace
Renault Espace. Renault
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El Chery Tiggo 9 marca un antes y un después para la marca en Europa. Chery quiere dejar de ser un actor secundario. Y pasar a competir de tú a tú con modelos grandes. Incluso con alternativas como el Renault Espace.

Su propuesta es clara. Un SUV grande. Muy equipado. Y con una imagen claramente premium. Todo ello a un precio más contenido. Una combinación difícil de ignorar. Y que puede cambiar el mercado.

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El diseño es uno de sus grandes argumentos. Destaca por su gran parrilla frontal. También por sus faros afilados. Y una silueta muy elegante. Recuerda a modelos de gama alta. Incluso con cierto aire a Audi.

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9. Chery
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Espacio para toda la familia y un diseño que enamora

Las dimensiones impresionan. Mide 4.820 mm de largo. Y tiene una batalla de 2.800 mm. Esto se traduce en un interior enorme. Muy espacioso. Disponible en configuración de siete plazas (2+3+2). Ideal para familias. El maletero también está a gran nivel. Ofrece hasta 819 litros con todas las plazas operativas. Y puede alcanzar los 2.021 litros. Muy por encima de la media. Un SUV pensado para viajar. Frente al Renault Espace, ofrece un diseño más llamativo. Y como verás más adelante, todo por menos dinero.

El equipamiento es premium. Incluye pantalla de 15,6 pulgadas, instrumentación digital y una avanzada cámara 540º. También sistema de sonido Sony, asientos con masaje y climatizador trizona. Todo muy completo.

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9. Chery

Mecánica híbrida enchufable muy eficiente

En el apartado mecánico, apuesta por un sistema PHEV. Combina un motor gasolina 1.5 turbo con dos eléctricos. Entrega 428 CV. Y acelera de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos. Además, cuenta con tracción total.

La batería de 34,5 kWh permite hasta 147 km en modo eléctrico. Y una autonomía total de más de 1.000 km. Además, admite carga rápida del 30 al 80 % en 18 minutos. Muy competitivo.

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9. Chery

Dicho esto, toca hablar del precio. Parte desde unos 49.200 euros. Muy por debajo de muchos rivales.

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