El Chery Tiggo 9 es mejor, más elegante y más barato que el Renault Espace, pero igual de completo

Coches y Motos 30 MAR 2026 - 06:13h.

Espacio para toda la familia, mecánica muy eficiente y un precio irresistible

El nuevo Renault es, para la mayoría, el mejor

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El Chery Tiggo 9 marca un antes y un después para la marca en Europa. Chery quiere dejar de ser un actor secundario. Y pasar a competir de tú a tú con modelos grandes. Incluso con alternativas como el Renault Espace.

Su propuesta es clara. Un SUV grande. Muy equipado. Y con una imagen claramente premium. Todo ello a un precio más contenido. Una combinación difícil de ignorar. Y que puede cambiar el mercado.

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El diseño es uno de sus grandes argumentos. Destaca por su gran parrilla frontal. También por sus faros afilados. Y una silueta muy elegante. Recuerda a modelos de gama alta. Incluso con cierto aire a Audi.

Espacio para toda la familia y un diseño que enamora

Las dimensiones impresionan. Mide 4.820 mm de largo. Y tiene una batalla de 2.800 mm. Esto se traduce en un interior enorme. Muy espacioso. Disponible en configuración de siete plazas (2+3+2). Ideal para familias. El maletero también está a gran nivel. Ofrece hasta 819 litros con todas las plazas operativas. Y puede alcanzar los 2.021 litros. Muy por encima de la media. Un SUV pensado para viajar. Frente al Renault Espace, ofrece un diseño más llamativo. Y como verás más adelante, todo por menos dinero.

El equipamiento es premium. Incluye pantalla de 15,6 pulgadas, instrumentación digital y una avanzada cámara 540º. También sistema de sonido Sony, asientos con masaje y climatizador trizona. Todo muy completo.

Mecánica híbrida enchufable muy eficiente

En el apartado mecánico, apuesta por un sistema PHEV. Combina un motor gasolina 1.5 turbo con dos eléctricos. Entrega 428 CV. Y acelera de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos. Además, cuenta con tracción total.

La batería de 34,5 kWh permite hasta 147 km en modo eléctrico. Y una autonomía total de más de 1.000 km. Además, admite carga rápida del 30 al 80 % en 18 minutos. Muy competitivo.

Dicho esto, toca hablar del precio. Parte desde unos 49.200 euros. Muy por debajo de muchos rivales.