Esta moto que puedes conducir con carné de coche, la Yamaha MT-125, parece una naked grande
Destaca por su estilo dinámico, su carrocería naked y sus emocionantes prestaciones
En Yamaha nos han vuelto a enamorar con una naked que, aunque pueda parecer mucho más grande de lo que realmente es, en realidad se puede manejar aunque tan solo dispongas del carné de coche, aunque con más de tres años de antigüedad, como es lógico. Es una moto increíble la mires por donde la mires, que nos consigue conquistar desde el primer momento, y que tenemos muy claro que es una de las mejores que hay en su sector.
Es una moto que destaca por su estilo dinámico, su carrocería naked y sus emocionantes prestaciones, así como un increíble par motor. En Japón ha sido un éxito imparable, y en Europa también ha tenido una gran acogida, sobre todo, por su fiabilidad, su diseño y su precio, además de sus buenas prestaciones y su avanzada tecnología. Esta Yamaha hyper naked MT-125 reúne todo lo que te hace falta, y sabemos que te va a enamorar de forma instantánea.
Principalmente, gracias al excelente motor que equipa, de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro válvulas y refrigerado por líquido, que obviamente cumple con la normativa Euro 5+. Es mono cilíndrico, de cuatro tiempos, y declara una potencia máxima de 11 kW a 10.000 revoluciones por minuto, con un consumo declarado de apenas 2 litros por cada 100 kilómetros. Y de equipamiento no se queda corta, con una pantalla TFT en color de 5” y muchas más cosas. Y está disponible en tres colores.
La Yamaha MT-125 puede ser tuya por 5.499 euros
El precio también acompaña a la hora de decantarse por la adquisición de esta Yamaha MT-125, pues pagando únicamente un total de 5.499 euros, puedes conseguir que sea tuya, lo que a nosotros nos parece una auténtica ganga.