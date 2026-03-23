El nuevo Kia cautiva a los que buscan diseño y equipamiento

Coches y Motos 23 MAR 2026 - 02:33h.

Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

El EV3 es uno de los eléctricos más vendidos

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El Kia EV3 se posiciona como una de las propuestas más destacadas dentro del creciente segmento de los SUV eléctricos compactos, apostando por un diseño innovador y un elevado nivel de equipamiento como principales argumentos. Este modelo supone un paso firme en la estrategia de electrificación de la marca, combinando una estética muy definida con soluciones tecnológicas avanzadas que refuerzan su atractivo.

Desde el exterior, el EV3 rompe con los esquemas tradicionales del segmento. Su diseño se caracteriza por líneas angulosas y superficies limpias que transmiten una imagen moderna y robusta. El frontal, con una firma lumínica muy marcada, refuerza su identidad visual, mientras que la zaga mantiene ese enfoque vanguardista con formas igualmente distintivas. Llama especialmente la atención la coherencia del conjunto, que consigue equilibrar originalidad y funcionalidad sin caer en excesos.

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En el interior, el planteamiento continúa esa apuesta por la modernidad. El habitáculo está dominado por una disposición digital, con varias pantallas integradas que centralizan la mayoría de funciones. La interfaz ha sido diseñada para ofrecer un uso más intuitivo, reduciendo la complejidad en la interacción. Además, los materiales y acabados elevan la calidad percibida, situándolo en una posición competitiva frente a otros modelos de su categoría.

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El equipamiento es otro de los pilares del Kia EV3, incorporando sistemas avanzados de asistencia a la conducción y múltiples opciones de conectividad. Esta dotación tecnológica no solo mejora la seguridad, sino que también contribuye a una experiencia de conducción más cómoda y eficiente.

Un SUV eléctrico pensado para el uso diario

No es ningún secreto que el Kia EV3 ha sido desarrollado desde una plataforma específica para vehículos eléctricos, lo que permite optimizar tanto el espacio interior como el rendimiento. Esta arquitectura favorece una mejor distribución de los componentes, generando un habitáculo más amplio en relación a sus dimensiones exteriores.

En este sentido, el modelo ofrece una habitabilidad destacada, especialmente en las plazas traseras, donde el espacio disponible resulta competitivo dentro del segmento. El maletero también cumple con las expectativas, aportando un nivel de practicidad adecuado para el uso cotidiano.

ElPor otro lado, la gama mecánica eléctrica contempla diferentes configuraciones orientadas a equilibrar autonomía y prestaciones. La respuesta del sistema es inmediata, proporcionando una conducción suave y silenciosa, especialmente en entornos urbanos.

El comportamiento dinámico prioriza el confort, con una puesta a punto que busca absorber irregularidades y ofrecer una experiencia de conducción relajada. Esta orientación lo convierte en una opción versátil, capaz de adaptarse tanto a desplazamientos diarios como a trayectos más largos.

El Kia EV3 se consolida así como un SUV eléctrico que combina diseño, tecnología y funcionalidad, respondiendo a las nuevas demandas del mercado con una propuesta equilibrada y bien ejecutada.