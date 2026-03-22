El SUV más bonito de Peugeot está enamorando a los que buscan diseño y tecnología

Coches y Motos 22 MAR 2026 - 14:43h.

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

El 3008 sigue siendo una opción diferente al resto

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El Peugeot 3008 híbrido se ha convertido en una de las propuestas más destacadas dentro del segmento SUV gracias a una combinación muy cuidada de diseño y tecnología. Su planteamiento responde a una tendencia clara del mercado, donde la estética ya no es un elemento secundario, sino un factor decisivo. En este contexto, el modelo francés logra posicionarse como una de las opciones más atractivas para quienes buscan un vehículo con personalidad visual y alto contenido tecnológico.

Desde el primer vistazo, el 3008 deja clara su intención. El frontal, con una parrilla sin marco que se funde con los grupos ópticos, y la característica firma lumínica en forma de colmillos, refuerzan una identidad muy marcada. Las proporciones, equilibradas y dinámicas, contribuyen a proyectar una imagen moderna que lo diferencia dentro de un segmento donde la uniformidad es cada vez más habitual.

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El interior mantiene ese mismo enfoque diferencial. El i-Cockpit evoluciona hacia una configuración más digital y envolvente, con una instrumentación elevada y una pantalla central que concentra gran parte de las funciones. La disposición de los mandos, junto con la calidad de los materiales, construye un ambiente que prioriza tanto la estética como la funcionalidad. En este sentido, el habitáculo no solo destaca por su diseño, sino también por su ergonomía.

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No es ningún secreto que la electrificación es uno de los pilares fundamentales del modelo. La versión híbrida enchufable permite combinar un motor térmico con uno eléctrico, ofreciendo una conducción eficiente y silenciosa en entornos urbanos, sin renunciar a unas prestaciones solventes en carretera. Esta dualidad amplía notablemente su rango de uso.

Una propuesta equilibrada entre innovación y confort

Cabe destacar que el Peugeot 3008 híbrido no se limita a destacar en el apartado visual o tecnológico, sino que también ofrece un comportamiento dinámico bien resuelto. La suspensión está orientada al confort, absorbiendo con eficacia las irregularidades, mientras que la estabilidad en carretera se mantiene en niveles elevados. Esta puesta a punto refuerza su carácter como SUV versátil.

La autonomía en modo eléctrico permite cubrir desplazamientos cotidianos sin necesidad de recurrir al motor de combustión, lo que contribuye a reducir consumos y emisiones. Además, la transición entre ambos sistemas se realiza de forma suave, sin comprometer la calidad de marcha.

Por otro lado, la dotación tecnológica incluye asistentes a la conducción avanzados, sistemas de conectividad completos y múltiples ayudas que mejoran la seguridad activa. Todo ello se integra de manera coherente, evitando una experiencia de uso compleja.

Un Peugeot 3008 híbrido que se consolida como uno de los SUV más completos de su categoría. Su capacidad para combinar diseño atractivo, tecnología avanzada y eficiencia lo sitúan en una posición destacada dentro de un mercado donde diferenciarse resulta cada vez más complicado.