Coches y Motos 20 MAR 2026 - 05:06h.

Además, por su precio más ajustado podrás elegir dos versiones, una de ellas electrificada

Audi tiene un problema muy importante

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El segmento SUV compacto está más competido que nunca. Modelos como el Toyota Corolla Cross o el Renault Austral dominan el mercado. Pero hay una alternativa que destaca por encima de muchos. El renovado Audi Q3 llega con una propuesta más tecnológica, refinada y moderna.

Este modelo ha sido actualizado recientemente. El resultado es un SUV con un diseño más limpio y sofisticado. Mantiene la esencia de Audi. Pero ahora ofrece una imagen más premium y actual, pensada para quienes buscan algo más que un coche práctico.

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En cuanto a dimensiones, el Audi Q3 se sitúa en el corazón del segmento. Mide 4.484 mm de largo, 1.856 mm de ancho y 1.616 mm de alto, con una batalla de 2.680 mm. Estas cifras garantizan un buen equilibrio entre espacio interior y maniobrabilidad.

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Dos versiones a elegir por el mismo precio

El maletero también cumple con nota. Ofrece 420 litros de capacidad mínima, ampliables hasta 1.525 litros. Esto lo convierte en un coche muy versátil. Perfecto tanto para el día a día como para escapadas en familia.

Donde realmente marca la diferencia es en su calidad. El Audi Q3 destaca por sus materiales, ajustes y acabados. Todo transmite sensación de solidez. Además, su comportamiento en carretera es uno de los mejores del segmento. Es cómodo. Pero también dinámico.

El precio de acceso parte de 46.620 euros, ligeramente por debajo de su tarifa oficial de 47.640 euros. También se puede financiar con cuotas de unos 411 euros al mes. Un posicionamiento claro dentro del segmento premium, frente a rivales como el BMW X1 o el Mercedes GLA.

Un diésel y un gasolina híbrido

En la gama mecánica encontramos dos opciones principales. Por un lado, un motor diésel 2.0 TDI de 150 CV y 340 Nm, con cambio manual y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos y alcanza 202 km/h.

Por otro lado, una versión más moderna. Se trata del motor gasolina 1.5 TFSI con tecnología MHEV. Entrega 150 CV y 250 Nm de par, con cambio automático. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos y ofrece un consumo de 6,0 l/100 km.

El equipamiento también está a la altura. Incluye cuadro digital, sistema MMI con pantalla de 8,8 pulgadas, climatizador bizona, llantas de 17 pulgadas y conectividad completa con Bluetooth y radio digital.

En seguridad, incorpora sistemas como Audi pre sense front, alerta de cambio involuntario de carril y múltiples asistentes de conducción. Tecnología pensada para facilitar el día a día.