El nuevo Kia es el más atractivo del catálogo

Coches y Motos 20 MAR 2026 - 10:02h.

217 CV de potencia y más de 500 km de autonomía

No es un SUV, pero este Kia es perfecto para las familias

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El nuevo Kia EV5 2026 llega con mucha ambición. Es un SUV eléctrico moderno. Apuesta por un diseño muy atractivo. También por una imagen robusta. Kia quiere destacar. Y lo consigue desde el primer vistazo.

Las proporciones están muy bien resueltas. Mide 4.610 mm de largo. Tiene una anchura de 1.875 mm. La altura alcanza los 1.675 mm. Y la batalla de 2.750 mm marca diferencias. El resultado es un coche amplio. Muy cómodo en el interior.

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El habitáculo es uno de sus puntos fuertes. Hay mucho espacio para las piernas. También para la cabeza. Los materiales transmiten calidad. Y el diseño es limpio. Muy tecnológico. Todo está pensado para el confort.

Diseño futurista y espacio para toda la familia

El maletero cumple con nota. Ofrece 566 litros en uso normal. Puede llegar hasta 2.080 litros. Es muy práctico. Ideal para viajes largos. Incluso cuenta con un pequeño espacio delantero. Aporta un plus de utilidad.

El precio es otro de sus grandes argumentos. Parte desde unos 39.490 euros en España con descuentos. Puede superar los 50.000 euros en versiones más equipadas. Se posiciona como una opción muy competitiva. Sobre todo frente a rivales más caros. Ofrece mucho por lo que cuesta.

Así es el Kia EV5 más barato

El sistema eléctrico es eficiente. Monta un motor delantero de 217 CV. La aceleración es correcta. Hace el 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y la velocidad está limitada a 165 km/h. La batería de 81,4 kWh permite hasta 530 km de autonomía. Una cifra muy competitiva.

El equipamiento es muy completo. Desde el acabado Air incluye mucho. Destaca la pantalla panorámica. También la navegación integrada. Dispone de actualizaciones inalámbricas. Incorpora llave digital y huella dactilar. Incluso un potente equipo de sonido Harman Kardon.