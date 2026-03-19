Los motoristas más veteranos conocen el truco que ahorra gasolina

Coches y Motos 19 MAR 2026 - 04:03h.

Hay un truco infalible para ahorrar gasolina cuando vas en moto

Bajaj es la marca de motos india que hace las motos más bonitas

Compartir







Hay un truco infalible para ahorrar gasolina cuando vas en moto, que únicamente tienen el placer de conocer los más veteranos y experimentados en el mundo de las dos ruedas. Por suerte, nosotros lo desvelamos para que todo el mundo pueda utilizarlo, y enseguida notarás que el depósito se vacía mucho más lentamente, y que cada vez necesitas echar menos gasolina. Por lo tanto, recomendamos al 100% probarlo, ya que es muy útil, y no daña en absoluto el motor.

Este truco consiste en arrancar la moto, y rápidamente subir las marchas, hasta colocar la cuarta o la quinta. Es cierto que esto implica que al principio la moto va un poco lento, y durante los primeros metros no acaba de responder al gas, pero enseguida todo esto se soluciona, y le añades más carga y potencia a la rueda trasera. Y, al final, no solamente consigues ahorrar combustible, sino que también logras una conducción mucho más suave.

No queremos decir que haya que hacerlo siempre, ya que a veces necesitas revolucionar el motor, para poder adelantar o incorporarte rápidamente a la vía, pero es un buen truco cuando estás en la ciudad, y tú prioridad es no consumir en exceso. Así que te recomendamos que empieces a utilizarlo, o al menos, que lo pruebes, ya que el resultado a buen seguro que te va a sorprender, sobre todo, a largo plazo, en cuanto veas que el consumo se contiene mucho más.