Muy buena y, para muchos, más bonita y barata que la Yamaha Ténéré

Coches y Motos 18 MAR 2026 - 02:30h.

Tiene propulsor bicilíndrico de 799 centímetros cúbicos de cilindrada

Yamaha trabaja en una Ténéré 900

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Nos tenemos que detener a la hora de analizar una moto que es simplemente increíble, y que nos ha llamado la atención desde el primer día que la descubrimos. Porque es increíblemente bonita, y también barata, lo que le ayuda a convertirse en una sensacional alternativa para modelos clásicos como la Yamaha Ténéré o la Voge DS 800 Rally. Está superando todas las expectativas, y tienes que aprovechar ahora que se encuentra de promoción.

Y es que esta CF Moto 800 MT-X es una compra ideal, que tan solo te puede traer alegrías. Comenzando por sus increíbles prestaciones, gracias a un propulsor bicilíndrico de 799 centímetros cúbicos de cilindrada, con refrigeración líquida, ocho válvulas e inyección electrónica, que declara una potencia máxima de 91 CV a 8.250 revoluciones por minuto, con un par máximo de 85,5 Nm a 6.500 rpm. Todo esto, acompañado de detalles como un embrague anti-rebote bañado en aceite o un impresionante depósito de combustible con hasta 22,5 litros de capacidad.

Teniendo en cuenta que el consumo es de unos razonables 5,5 litros por cada 100 kilómetros, esto se traduce en una increíble autonomía, para que no tengas que preocuparte por nada. El peso de la moto es de 220 kilos, y tiene una dotación estándar a la que no se le echa nada de menos, pues incluye control de tracción TCS, sistema antibloqueo de frenos ABS de dos canales, sistema de iluminación full LED, pantalla TFT de 7”, control de crucero, sensor de presión de los neumáticos…

Una CF Moto con 2.000 euros de descuento

Y lo más increíble de todo es que esta CF Moto 800 MT-X está rebajada a los 7.995 euros, lo que se traduce en un increíble descuento de 2.000 euros, una promoción por tiempo limitado.