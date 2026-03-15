Más cómoda que la Yamaha Ténéré 700 y, para muchos, más atractiva que la Kawasaki Versys 650

Coches y Motos 15 MAR 2026 - 09:11h.

Es la versión más equipada dentro de la gama GT

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Si buscas una moto que sea cómoda y atractiva, y que se escape de las habituales Kawasaki Versys 650, y, en especial, de la Yamaha Ténéré 700, entonces tienes una oportunidad magnífica gracias a esta Triumph Tiger 900 GT Pro. Es simplemente sensacional en todos los aspectos, y puedes tener claro que no te arrepentirás de comprarla en ningún momento. Ofrece unas prestaciones, una fiabilidad y un equipamiento de 10, y no se le pueden encontrar aspectos negativos.

Esta Triumph Tiger 900 GT Pro es la versión más equipada dentro de la gama GT, con un motor más potente y eficiente, que obviamente cumple con la normativa Euro 5+, además de un sistema de escape silencioso o una frenada combinada. El asiento también tiene una mayor superficie de apoyo, gracias a una ergonomía revisada y actualizada, sin dejar de lado la nueva instrumentación TFT, la toma USB-C en la mencionada instrumentación o el aviso de frenada de emergencia.

En el interior de esta moto, lo que nos podemos encontrar es un propulsor de 888 centímetros cúbicos de cilindrada, con tres cilindros, donde se montan los nuevos pistones, el árbol de levas, las tomas de admisión o el escape silencioso. Y todos estos ajustes permiten que la moto sea capaz de entregar una potencia máxima de 108 CV a 9.500 revoluciones por minuto, con un par motor de 90 Nm a 6.850 rpm, mientras que el consumo es de 4,7 litros por cada 100 kilómetros, y la capacidad del depósito es de 20 litros, lo que se traduce en una autonomía de 425 kilómetros. Y dispone de hasta cinco modos de conducción.

El precio de la Triumph Tiger 900 GT Pro te sorprenderá

Te quedarás sin palabras al descubrir que esta Triumph Tiger 900 GT Pro apenas implica una inversión de 16.395 euros, lo que nos parece un chollo con todas las letras.