El nuevo Dacia es, sin lugar a duda, el más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 17 MAR 2026 - 02:22h.

La puesta de largo de este nuevo invento de Dacia será en junio

El SUV número uno de Dacia está de estreno

Compartir







Dacia prepara una de sus grandes novedades para los próximos años. La firma rumana sigue ampliando su gama y, aunque trabaja en nuevos modelos eléctricos urbanos, también tiene preparado un vehículo muy importante para su catálogo. Se trata del Dacia Striker, un modelo llamado a convertirse en el más atractivo de la historia de la marca. Su presentación está prevista para el próximo mes de junio.

Este nuevo coche nace para completar la oferta de Dacia dentro del segmento C, uno de los más importantes del mercado europeo. Su papel será complementar al Dacia Bigster, aunque con una filosofía algo distinta. El Striker apuesta por una estética más moderna y por un concepto de crossover muy equilibrado.

PUEDE INTERESARTE Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

Dacia se saca de la manga un nuevo crossover

En términos de tamaño, el nuevo modelo será ligeramente mayor que su hermano. Se espera una longitud cercana a 4,62 metros, frente a los 4,57 metros del Bigster. Esto le permitirá ofrecer un interior amplio, pensado para familias que buscan espacio, practicidad y versatilidad.

El diseño será uno de los grandes argumentos de este modelo. Dacia abandona en parte sus formas más cuadradas para apostar por líneas más suaves y estilizadas. El resultado recuerda en sus proporciones a modelos como el Peugeot 408 o el Citroën C5 X, con una carrocería que mezcla rasgos de SUV y familiar.

A pesar de su aspecto dinámico, el coche mantendrá algunas cualidades propias de un todocamino. Contará con una altura libre al suelo generosa, pensada para afrontar caminos o pistas con cierta facilidad. Eso sí, su enfoque será más urbano y rutero que el de otros modelos de la marca.

Habrá versiones híbridas y adaptadas al GLP

En el apartado mecánico, todo apunta a una gama bastante interesante. El nuevo modelo contará con versiones híbridas, variantes híbridas con tracción total e incluso opciones bi-fuel de GLP. Todas ellas disfrutarán de la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja cada vez más importante en las grandes ciudades.

Las potencias previstas se situarán entre 140 y 155 CV, cifras más que suficientes para un coche de este tamaño. Además, en las versiones GLP, la autonomía combinada podría acercarse a los 1.500 kilómetros, una cifra muy atractiva para quienes recorren muchos kilómetros al año.

Otro de los grandes argumentos del modelo será el precio. Dacia ha adelantado que el nuevo Striker arrancará por debajo de los 25.000 euros, manteniendo así la filosofía de la marca. Una cifra muy competitiva para un coche de este tamaño y con este nivel de equipamiento, espacio y eficiencia.