El coche más atractivo de Toyota acaba con la gasolina

Coches y Motos 17 MAR 2026 - 07:36h.

Disponible en dos versiones mecánicas con hasta 343 CV de potencia y más de 600 km de autonomía

Japonés, como Toyota, pero más bonito y barato que el Toyota Highlander

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Con el precio de los carburantes disparándose por el conflicto bélico de Oriente Medio, puede que este sea el momento perfecto para pasarse a la electrificación. Y en este contexto, después de años apostando por los híbridos, en Toyota se puede encontrar uno de los SUV eléctricos más interesantes del mercado. Se trata del Toyota C-HR+ eléctrico, un modelo que prescinde completamente de la gasolina y apuesta por una conducción totalmente libre de emisiones.

Este nuevo SUV eléctrico mantiene el estilo que ha hecho famoso al Toyota C-HR, pero lo lleva a un nivel superior. Su diseño es más futurista y aerodinámico, con una silueta muy marcada y líneas afiladas. El resultado es un coche que muchos consideran uno de los Toyota más atractivos de los últimos años.

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Así es la versión eléctrica del Toyota C-HR

El modelo también destaca por sus dimensiones equilibradas. El Toyota C-HR+ mide 4.520 mm de largo y cuenta con una distancia entre ejes de 2.750 mm. Estas proporciones permiten disfrutar de un interior amplio, pensado tanto para el día a día como para viajes largos.

El espacio de carga también resulta correcto para su categoría. El maletero ofrece 416 litros de capacidad, suficiente para el equipaje habitual o para escapadas de fin de semana. De esta forma se posiciona como un SUV eléctrico práctico dentro del segmento.

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Dos versiones mecánicas con dos acabados distintos

La gama se articula en dos versiones principales: Advance y Spirit. La primera apuesta por un motor eléctrico de 165 kW (224 CV) y 269 Nm de par máximo, con tracción delantera. Este conjunto permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 160 km/h.

Uno de sus grandes argumentos es la autonomía. Gracias a su batería de 77 kWh, el modelo puede recorrer hasta 600 kilómetros según el ciclo WLTP. Esto lo sitúa entre los eléctricos con mayor autonomía de su categoría, compitiendo con rivales como el BYD Atto 3 o el MG S5 EV.

El equipamiento también está muy cuidado desde el acabado Advance. Incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED, cuadro digital de 7 pulgadas y una gran pantalla central de 14 pulgadas para el sistema multimedia. Además, cuenta con Android Auto, Apple CarPlay y navegación integrada.

En confort no faltan elementos como climatizador bizona, acceso sin llave, asientos delanteros calefactables y volante calefactable. También incorpora el paquete de seguridad Toyota Safety Sense, con numerosos asistentes de conducción.

La versión Spirit eleva el nivel con una configuración de dos motores eléctricos, uno por eje. En conjunto desarrolla 252 kW (343 CV) y 438 Nm de par máximo, ofreciendo tracción total AWD-i. En este caso acelera de 0 a 100 km/h en solo 5,2 segundos.

Esta variante incluye además llantas de 20 pulgadas, techo panorámico Toyota Skyview, equipo de sonido JBL, cámara 360 grados y sistemas avanzados de asistencia. El Toyota C-HR+ eléctrico parte desde 35.375 euros al contado o 33.375 euros financiado, mientras que la versión Spirit alcanza los 42.625 euros. Un SUV pensado para demostrar que el futuro de Toyota ya no depende de la gasolina.