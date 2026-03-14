Renault sorprende con el SUV más bonito de su historia

Alberto Cercós García 14 MAR 2026 - 06:38h.

Deportivo, espacioso, eficiente y solo con opciones híbridas

El nuevo Renault es, para la mayoría, el mejor

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Renault dio un paso importante dentro de su gama SUV cuando presentó el Rafale. Un modelo que apuesta por el diseño, la tecnología y la electrificación. Se trata de uno de los vehículos más ambiciosos de la firma en los últimos años. Para muchos, es también el SUV más bonito que ha creado Renault.

El Rafale destaca por una silueta muy deportiva. Su carrocería combina rasgos de SUV y de coupé, con líneas muy dinámicas. El frontal incorpora la nueva identidad de la marca y una firma luminosa muy característica. Todo ello crea una imagen moderna y muy atractiva.

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Espacio para toda la familia y dos versiones híbridas

En cuanto a dimensiones, se trata de un SUV de gran tamaño. El Renault Rafale mide 4.710 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.738 mm. Estas cifras permiten ofrecer un interior amplio y cómodo. El maletero también destaca, con 528 litros de capacidad que pueden ampliarse hasta 1.600 litros.

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La gama mecánica incluye dos versiones híbridas. La primera es un sistema HEV autorrecargable que combina un motor de gasolina de tres cilindros con dos motores eléctricos. En conjunto desarrolla 199 CV. Homologa un consumo medio de 4,7 litros cada 100 km y acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos.

La segunda opción es una versión híbrida enchufable PHEV mucho más potente. En este caso la potencia alcanza 300 CV y cuenta con tracción total. Además, ofrece hasta 106 kilómetros de autonomía eléctrica. Sus prestaciones también mejoran, con un 0 a 100 km/h en 6,4 segundos.

Precios razonables para un SUV que derrocha lujo

En cuanto al precio, el Renault Rafale HEV parte desde 42.616 euros al contado. Si se opta por financiar con la marca, el precio puede bajar hasta 39.140 euros. La variante PHEV, más potente y avanzada, arranca desde 48.921 euros.

El equipamiento es otro de sus grandes argumentos. Incluye el sistema multimedia openR link con pantalla de 12 pulgadas, navegación con servicios Google y cargador inalámbrico. También incorpora cuadro digital, faros LED, control de crucero adaptativo y numerosos asistentes de seguridad.

Además, el acabado esprit Alpine añade detalles deportivos muy atractivos. Destacan las llantas de 20 pulgadas, la tapicería de Alcántara, la iluminación ambiental y un interior muy cuidado. Todo ello convierte al Renault Rafale en un SUV que mezcla diseño, tecnología y eficiencia como nunca antes en la marca.