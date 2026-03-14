La alternativa, para la mayoría más bonita a la Honda Africa Twin, se consolida como un trail fiable

Coches y Motos 14 MAR 2026 - 11:17h.

El motor que equipa esta Ducati Desert X es un bicilíndrico de 890 centímetros cúbicos

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Si quieres comprarte una moto trail fiable y equilibrada, y estás harto de ver la Honda Africa Twin u otros modelos similares, que ya han perdido el factor sorpresa, entonces tienes que decantarte por otras alternativas, como es el caso de esta Ducati Desert X V2. Estamos convencidos de que te va a encantar en cuanto tengas la oportunidad de poder descubrir todo lo que ofrece y analizarla más a fondo, y logra tener un control más natural, con mayor versatilidad y sin renunciar al placer y la diversión.

Esta Ducati te entra rápidamente por la mirada en cuanto descubres su estética, con una decoración Matt Star White Silk que realza el diseño funcional con un diseño limpio y técnico. El acabado en blanco mate enfatiza las formas robustas de la moto y su carácter off-road, y no teme ensuciarse en ningún momento. A nivel tecnológico, equipa un paquete electrónico de última generación, basado en una plataforma inercial de seis ejes y diseñada para el uso off-road.

Tiene seis modos de conducción distintos, que son el Sport, el Touring, el Urban, el Wet, el Enduro y el Rally, con controles electrónicos que pueden ajustarse según diferentes niveles o desactivarse, y no le falta la pantalla TFT horizontal de 5” y el conjunto de luces full LED. El motor que equipa esta Ducati Desert X es un bicilíndrico de 890 centímetros cúbicos, con una potencia de 110 hp y un par máximo de 92 Nm, que acaban por hacerlo fantástico.

Prepara 17.590 euros a cambio de esta Ducati Desert X V2 2026

Si acabas de quedar convencido con todo lo que ofrece esta Ducati Desert X V2 2026, lo que vas a tener que hacer es preparar un talonario de 17.590 euros, que nos resulta una cifra más que interesante y llamativa.