El nuevo interior de BYD es el más atractivo nunca visto

Hasta cinco pantallas en el interior, una de ellas con un detalle muy llamativo

Este SUV de BYD tiene un precio imbatible

La tecnología está transformando el interior de los coches modernos. La mayoría de marcas apuesta por dobles pantallas sobre el salpicadero. Sin embargo, algunos fabricantes buscan ir más allá. BYD ha decidido romper las reglas con una propuesta completamente diferente.

La marca china ha presentado una solución muy llamativa. Se trata de una pantalla curva vertical que domina el interior del vehículo. No es algo habitual en el sector. Este diseño aparece en el impresionante Yangwang U8, uno de los modelos más avanzados del grupo.

BYD pone una pantalla curva en el Yangwang U8

Aunque en Europa BYD es una marca relativamente nueva, en China es un auténtico gigante. El grupo cuenta con varias submarcas y proyectos ambiciosos. Entre ellas destaca Yangwang, una división centrada en el lujo y la tecnología más avanzada.

El Yangwang U8 representa perfectamente esa filosofía. Su interior está lleno de pantallas y sistemas digitales. En total incorpora cinco pantallas diferentes repartidas por el habitáculo. Todo pensado para crear una experiencia tecnológica muy avanzada.

El conductor cuenta con una enorme instrumentación digital de 23,6 pulgadas. El copiloto también tiene su propia pantalla de 23,6 pulgadas. En las plazas traseras aparecen dos pantallas flotantes de 12,8 pulgadas. Además, hay un panel de control de 7 pulgadas en el reposabrazos trasero.

No falta conectividad en tiempo real

La protagonista del conjunto es la nueva pantalla OLED curva “Galaxy”. Tiene 12,8 pulgadas y una orientación vertical muy poco común. Su curvatura alcanza 37 pulgadas, creando un efecto visual espectacular. Además, todas las pantallas están conectadas y pueden compartir datos, vídeos y contenidos en tiempo real.

El interior también destaca por su nivel de lujo. Incluye asientos de cuero Nappa, nevera integrada y un avanzado Head-Up Display con realidad aumentada. Todo ello acompañado por funciones de conducción inteligente. El resultado es uno de los habitáculos más tecnológicos, espectaculares y atractivos que se han visto hasta ahora en un coche.