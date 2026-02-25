El nuevo Dacia es el deportivo con más lujo de la marca

Coches y Motos 25 FEB 2026 - 07:07h.

La marca rumana tiene en marcha un nuevo proyecto que, después del Bigster, volverá a revolucionar el mercado

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

La ofensiva de Dacia no se detiene. La marca rumana quiere conquistar el segmento compacto. Y ya ha demostrado que puede hacerlo. El Dacia Bigster ha sido el primer aviso. Un SUV grande. Espacioso. Y con gran éxito comercial. Ahora prepara un modelo todavía más ambicioso. Más deportivo. Más elegante. Y con un nivel de lujo inédito en la firma.

El nuevo proyecto es conocido internamente como C-Neo. Aunque todo apunta a que su nombre definitivo será Dacia Spacer. Aún no es oficial. Pero los planes avanzan. Este crossover compacto quiere situarse a medio camino entre un familiar y un SUV. Una fórmula práctica. Muy demandada. Y con un enfoque más aspiracional que otros modelos de la casa.

Dacia prepara un nuevo deportivo crossover

La producción ya tiene destino confirmado. Se fabricará en la planta de Bursa, en Turquía. La misma instalación donde se ensamblan modelos de Renault como el Renault Clio. También salen de allí el Renault Duster y el Renault Boreal. Es una de las fábricas más rentables del grupo. En 2025 alcanzó 387.113 vehículos producidos. Una cifra muy sólida.

El calendario también está marcado. La producción arrancará a finales de este año. Las primeras unidades llegarán a los concesionarios en el primer trimestre de 2027. Antes, a mediados de otoño, se presentará oficialmente. Y se anunciarán los precios. Los detalles técnicos completos se conocerán antes del verano. La cuenta atrás ya ha comenzado.

Llegará con versiones mecánicas híbridas y adaptadas al GLP

En cuanto al diseño, promete romper moldes dentro de Dacia. Será un crossover deportivo. Con 4,60 metros de largo. Ofrecerá cinco plazas reales y un gran maletero. Tendrá una distancia al suelo elevada. Los pasos de rueda irán protegidos con plástico negro. También los faldones laterales. Una estética robusta. Pero refinada.

La gama mecánica apostará por la electrificación ligera. Habrá versiones híbridas de gasolina y también adaptadas a GLP. Incluso se contempla tracción total en determinadas variantes. Una combinación poco habitual en este rango de precios. Pensada para ofrecer versatilidad. Y eficiencia al mismo tiempo.

El precio será otro de sus grandes argumentos. Se espera que arranque en torno a 23.000 euros. Una cifra muy competitiva para su tamaño y planteamiento. Más equipado. Más sofisticado. Y con un aire deportivo inédito en la marca. El nuevo Dacia quiere ser el modelo más completo de su historia. Y también el más deseado.