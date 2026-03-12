El SUV más bonito de Renault con precios para todos los bolsillos que sorprenden

Coches y Motos 12 MAR 2026 - 18:18h.

El SUV compacto de Renault se renueva en 2026, ahora con más equipamiento

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

El segmento de los SUV compactos híbridos es uno de los más competidos del mercado. Cada vez hay más modelos que buscan conquistar a los conductores con diseño, tecnología y eficiencia. En ese escenario destaca el Renault Austral, un todocamino que se ha actualizado recientemente para seguir siendo uno de los pilares de la marca francesa.

El Renault Austral se renovó en 2026 con pequeños cambios en tecnología y equipamiento. A simple vista mantiene una estética muy atractiva, con líneas modernas y un frontal muy marcado. Para muchos conductores se ha convertido en uno de los SUV más bonitos de Renault dentro de su actual gama.

El Renault Austral se renueva en 2026

La oferta mecánica del Austral incluye dos opciones con etiqueta ECO de la DGT. La primera es un motor gasolina 1.3 turbo de 150 CV con tecnología híbrida ligera de 12 voltios (MHEV), cambio automático y tracción delantera. La segunda opción es un sistema híbrido autorrecargable (HEV) que combina un motor gasolina de 1.2 litros con dos motores eléctricos para alcanzar 200 CV de potencia total.

La gama se organiza en tres niveles de acabado: Evolution, Techno y Esprit Alpine. El acabado Evolution ya incluye bastante equipamiento, con llantas de 18 pulgadas, faros LED Adaptative Vision, cuadro digital, pantalla multimedia de 9 pulgadas, climatizador automático bizona y control de crucero adaptativo.

En materia de seguridad también está bien equipado. Este nivel incluye frenada de emergencia con detección de peatones y ciclistas, alerta de cambio de carril, reconocimiento de señales de tráfico, sensores de aparcamiento delanteros y traseros y cámara de visión trasera. El precio del Austral Evolution es de 34.235 euros con el motor MHEV y 38.054 euros con el sistema híbrido HEV.

Más equipamiento y mejor tecnología

El siguiente escalón es el Renault Austral Techno, que añade llantas de 19 pulgadas, pantalla central de 12 pulgadas, cargador inalámbrico para móviles, iluminación ambiental y detector de ángulo muerto. En este caso los precios se sitúan en 37.135 euros con el motor microhíbrido y 40.054 euros con el híbrido autorrecargable.

En lo más alto de la gama aparece el Renault Austral Esprit Alpine, una versión con estética más deportiva. Incluye llantas de 20 pulgadas, tapicería de Alcantara, cuadro digital de 12,3 pulgadas, asientos calefactables con ajuste eléctrico y volante calefactable. Esta variante solo se ofrece con el motor híbrido de 200 CV y tiene un precio de 42.954 euros.