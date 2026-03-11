El coche más lujoso de Toyota, que compite con Mercedes-Benz y Audi, con 650 km de autonomía.

Coches y Motos 11 MAR 2026 - 16:35h.

El Mirai es una alternativa lujosa a los motores convencionales

Toyota cuenta con una de las berlinas más avanzadas y exclusivas de su catálogo en el Mirai, un modelo que combina lujo, tecnología y una mecánica muy diferente a la de la mayoría de vehículos electrificados actuales. Con una autonomía que puede alcanzar los 650 kilómetros, esta berlina apuesta por la tecnología de pila de combustible de hidrógeno como alternativa dentro del camino hacia la movilidad de cero emisiones.

El Mirai representa la visión de Toyota sobre el futuro del automóvil, basada en el uso del hidrógeno como fuente de energía. A diferencia de los vehículos eléctricos tradicionales, que dependen únicamente de baterías, este modelo genera electricidad a bordo mediante una reacción química entre hidrógeno y oxígeno. El resultado de este proceso es la producción de energía para alimentar el motor eléctrico, mientras que la única emisión generada es vapor de agua.

No es ningún secreto que Toyota lleva décadas desarrollando esta tecnología con el objetivo de ofrecer una alternativa viable a los sistemas eléctricos convencionales. El Mirai se ha convertido en el principal escaparate de esta estrategia, demostrando que la movilidad basada en hidrógeno puede combinar eficiencia, prestaciones y autonomía sin renunciar al refinamiento propio de una gran berlina.

La actual generación del modelo supuso un salto significativo en términos de diseño, comportamiento dinámico y calidad percibida. La berlina adopta una arquitectura de propulsión trasera que mejora el reparto de pesos y permite ofrecer una conducción más equilibrada y refinada.

Hidrógeno, tecnología y confort en una gran berlina

El diseño exterior del Toyota Mirai refleja su posicionamiento dentro de un segmento cercano al de las berlinas premium europeas. La carrocería presenta una silueta larga y elegante, con una línea de techo fluida que aporta dinamismo a su imagen. El frontal se caracteriza por una parrilla de gran tamaño y unos grupos ópticos estilizados que refuerzan su identidad tecnológica.

El interior mantiene ese enfoque sofisticado con un habitáculo amplio y cuidadosamente diseñado. Los materiales utilizados buscan transmitir una sensación de calidad elevada, con superficies suaves, acabados elaborados y una disposición del salpicadero orientada hacia el conductor. La instrumentación digital y la pantalla central del sistema multimedia forman parte de un entorno tecnológico que combina funcionalidad y diseño moderno.

Cabe destacar que el modelo incorpora una amplia dotación de sistemas de asistencia a la conducción. Estas tecnologías están orientadas tanto a mejorar la seguridad como a facilitar la conducción en diferentes escenarios, desde trayectos urbanos hasta viajes largos por autopista.

En el apartado técnico, el sistema de pila de combustible se combina con varios depósitos de hidrógeno de alta presión que permiten alcanzar una autonomía cercana a los 650 kilómetros. Además, el proceso de repostaje resulta similar al de un vehículo convencional, completándose en pocos minutos.

Por todo ello, el Toyota Mirai se posiciona como una propuesta singular dentro del panorama actual del automóvil. Su combinación de lujo, autonomía y tecnología de hidrógeno muestra una vía alternativa dentro del proceso de transformación energética que vive la industria automovilística.