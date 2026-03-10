El Mercedes eléctrico más vendido es, para la mayoría, el más bonito

Coches y Motos 10 MAR 2026 - 07:02h.

Se mete en el top 10 de los coches eléctricos más vendidos en España este 2026

Mercedes decide retirarlo del mercado

El mercado del coche eléctrico premium sigue creciendo en España. Cada vez aparecen más modelos que combinan tecnología, diseño y prestaciones. Dentro de ese escenario, Mercedes ha conseguido colocar a uno de sus modelos como el eléctrico más vendido de la marca en nuestro país: el Mercedes EQA.

Durante 2026, el Mercedes EQA ha logrado 406 unidades matriculadas en España. Esta cifra lo sitúa como el octavo coche eléctrico más vendido del mercado nacional. Un resultado que demuestra que el SUV compacto eléctrico de Mercedes ha encontrado su sitio entre los compradores.

La alternativa eléctrica al Mercedes GLA es el eléctrico más vendido de la firma alemana

El EQA es además un modelo con presencia. Mide 4.463 mm de largo, 1.834 mm de ancho y 1.608 mm de alto, dimensiones que lo sitúan dentro del segmento de los SUV compactos premium. Su diseño mantiene el lenguaje estético de Mercedes, con líneas suaves, iluminación LED muy marcada y una imagen elegante.

La gama del Mercedes EQA se compone de tres versiones mecánicas. La primera desarrolla 190 CV y ofrece hasta 558 kilómetros de autonomía. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos. La segunda opción eleva la potencia hasta 228 CV, con 475 km de autonomía y un 0 a 100 km/h en 7,7 segundos.

En lo más alto de la gama se sitúa la variante más potente. Este Mercedes EQA desarrolla 292 CV, mantiene 475 kilómetros de autonomía y acelera de 0 a 100 km/h en solo 6 segundos. Con estas cifras, el SUV eléctrico de Mercedes demuestra que puede combinar eficiencia y buenas prestaciones.

Un eléctrico que marca la ruta hacia el futuro en Mercedes

El equipamiento también juega un papel importante en su éxito. El EQA incorpora elementos como faros LED High Performance, sistema multimedia MBUX, navegación premium, climatizador automático THERMOTRONIC, asientos calefactados e iluminación ambiental de 64 colores.

Además, este Mercedes eléctrico incluye numerosos sistemas de seguridad y asistencia. Entre ellos destacan el asistente de frenado activo, el detector de cambio de carril, la cámara de marcha atrás, el control de presión de neumáticos o el sistema de llamada de emergencia. Con un precio que parte desde 56.450 euros, el Mercedes EQA demuestra por qué para muchos conductores es el eléctrico más bonito y equilibrado de la marca.